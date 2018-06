Facebook-Zentrale in Menlo Park: Die Verantwortlichen beteuern, die Technologie nicht anwenden zu wollen. (Facebook)

Facebook meldet sehr viele Patente an - die meisten davon unspektakulär bis langweilig. Nun allerdings heizt ein Patentantrag des sozialen Netzwerks wilde Diskussionen an. Mitte Juni wurde er in den USA veröffentlicht, allerdings bereits im Dezember 2016 eingereicht. Mithilfe der darin beschriebenen Technologie sollen für Menschen nicht hörbare Audiosignale, eingebettet etwa in Werbespots, das Mikrofon des Smartphones aktivieren. Das Gerät zeichnet daraufhin die Umgebungsgeräusche auf, um sie schließlich an die Server des sozialen Netzwerks zu senden. Dort können die Daten analysiert werden, etwa um die Wirksamkeit der Werbung zu überprüfen.

Dass Facebook diese oder ähnliche Methoden bereits anwendet, wird immer wieder diskutiert. 2016 sah sich das Unternehmen gar gezwungen, in einem eigenen Betrag auf die Vorwürfe zu reagieren. Auch jetzt wird beteuert, dass man sich mit dem Patent lediglich gegen die Konkurrenz schützen wolle. So sagte Allen Lo der Webseite Mashable: „Es ist üblich, Patente einzureichen, um sich vor aggressiven Konkurrenten zu schützen.“ Lo ist Vizechef der Rechtsabteilung und verantwortlich für das geistige Eigentum des Unternehmens. Die Methode selbst sei nie verwendet worden und dies werde auch nicht geschehen, erklärte er weiter.

In der Tat melden Unternehmen Patente auch dann an, wenn sie nicht für eigene Produkte eingeplant sind.