Als „Freundschaftsring“ bezeichnete Michael Wendler jüngst im RTL-Interview das Schmuckstück, das an der Hand seiner Freundin Laura glitzerte, sie korrigierte seine Aussage vor laufender Kamera auf „Liebesring“. Der jüngste Auftritt des Schlagersängers vor RTL-Kameras lässt nun jedoch Zweifel daran aufkommen, dass es sich tatsächlich „nur“ um einen kleinen Liebesbeweis handelt.

Angesprochen auf die teilweise heftigen Netz-Reaktionen auf seine Beziehung zu der 18-Jährigen, erklärte der 46-Jährige: „Egal, was wir machen, es gibt immer irgendwelche dämliche Kommentare. Die Zeit wird das alles in irgendeiner Weise regeln“, und fügte an: „Und irgendwann wird sich auch der Letzte daran gewöhnt haben, dass Laura meine neue Freundin ist und vielleicht sogar meine Frau wird.“

Gedanken in Richtung Traualtar scheinen Michael Wendler also schon gekommen zu sein. Freundin Laura erklärte bereits im Februar, dass einer Hochzeit aus ihrer Sicht „nichts im Wege“ stehe. Noch ist allerdings die Scheidung von Michael Wendler und seiner langjährigen Ehefrau Claudia nicht durch.