Das dürfte Will Smith nicht gefallen: Die Darstellung seines Charakters in "Aladdin" wird im Netz zum Ziel des Spotts. (Dan Mullan / Getty Images)

Das ging nach hinten los: Disney hat am Sonntagabend parallel zur „Grammy“-Verleihung den neuen Trailer zur anstehenden „Aladdin“-Realverfilmung präsentiert - und dafür viel Spott in den sozialen Medien kassiert. Der Grund des Ganzen: Zum ersten Mal konnten die Zuschauer einen Blick auf Will Smiths Version von Dschinni erhaschen. Nachdem sich die Online-Community erst kürzlich über den fehlenden Blauton des Flaschengeists beschwerte, hagelt es nun Kritik ob der intensiv blauen Darstellung der Figur. Sarkastische Tweets wie „Sind wir uns sicher, dass das Will Smith als Dschinni von 'Aladdin' und nicht von 'Avatar' ist?“, waren die Folge.

Damit hatte Smith selbst sicherlich nicht gerechnet. Der 50-jährige Schauspielstar verkündete stolz auf seinem Instagram-Kanal: „Ich hab euch doch allen gesagt, dass ich blau aussehen werde! Ihr müsst mir öfter vertrauen!“ Doch in den sozialen Medien wurde die Darstellung mit Gelächter bedacht. Neben den blauen Ureinwohnern aus „Avatar“ reichten die Vergleiche bis hin zu den Schlümpfen. Ein anderer Nutzer hegt hingegen die leise Hoffnung, dass die enttäuschende Optik lediglich ein genialer Marketingschachzug seitens Disney ist. Sollte dies nicht der Fall sein, könne auch er nicht begreifen, was die Verantwortlichen hier fabriziert hätten ...

Viele Fans waren von der Optik des neuen Dschinnis (Will Smith) ganz und gar nicht begeistert. (Instagram.com / willsmith)

Am 23. Mai wird der Film von Guy Ritchie mit Mena Massoud als Aladdin und Naomi Scott als Jasmin hierzulande in die Kinos kommen. Es bleibt abzuwarten, wie sich der negative Medienrummel auf das Einspielergebnis des Remakes auswirkt.