Seit Dezember 2004 hat die im gesamten TV Lilienthal beliebte Übungsleiterin Heidi Murken (Mitte) drei Fitness-Gruppen im Wasser geleitet: die Aquajogging-Gruppe, die Aquapower- und die Aquafitness-Gruppe jeweils im Lilienthaler Hallenbad. Jetzt hat sich Heidi Murken schweren Herzens von diesen drei Gruppen getrennt und eine neue Aufgabe im Verein übernommen (siehe nebenstehenden Artikel).

Als Dank für ihr herausragendes Engagement bedankte sich der Vorsitzende des TV Lilienthal, Reinhard Schülke (links), bei Heidi Murken mit einem Präsent – im Beisein von Willi Froharth (rechts), dem neuen Übungsleiter für das Aqua-Angebot des TV Lilienthal. So begrüßte der Vorsitzende zugleich den neuen Übungsleiter. Die Aqua-Kurse mit Willi Froharth bietet der TV Lilienthal dienstags im Lilienthaler Bad an. Los geht es von 10.30 bis 11.15 Uhr mit Aquajogging, dann folgt von 11.15 bis 12 Uhr Aquapower und schleßlich von 12 bis 12.45 Uhr Aquafitness. Fragen oder Platzreservierungen nimmt gerne die Geschäftsstelle des TV Lilienthal per E-Mail unter geschaeftsstelle@tvlilienthal.de oder per Telefon unter der Numer 0 42 98 / 91 54 80 entgegen.