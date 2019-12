Gerade nicht so gut drauf: Willi und Jasmin Herren gaben ihre Trennung bekannt. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Aus, Schluss, vorbei: Willi (44) und Jasmin (40) Herren haben sich getrennt und somit das Scheitern ihrer Ehe bestätigt. Der Stimmungsmacher und die ehemalige Nacktsängerin hatten sich erst im Juli 2018 getraut und einander das Ja-Wort gegeben.

Auf seinem Instagram-Account schrieb Willi Herren zu einem Foto zweier Eheringe und dem Wort „Ende“: „Ich melde mich bei euch mit einer eher traurigen Nachricht... Ich denke, dass die Belastungen, die ein Paar ertragen muss, das in der Öffentlichkeit steht, für uns zu hoch waren. Wir hatten in den letzten Monaten zwar häufig schöne Momente. Aber auch welche, in denen es nicht so leicht war. Zuletzt haben diese leider überwogen. Daher haben wir den Entschluss getroffen, uns zu trennen.“

Kein blindes Vertrauen mehr: Willi und Jasmin Herren, im Foto bei "Das Sommerhaus der Stars" (RTL), haben die Scheidung eingereicht. (TVNOW)

Willis treue Fans („Ihr, meine Fans und Follower, seid mit mir in den letzten Jahren immer durch dick und dünn gegangen“) reagierten traurig („Sehr schade, ihr wart so toll zusammen“) und aufmunternd („Meine Oma hat immer gesagt: Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende“)

Im Juli 2018 hatten der ehemalige „Lindenstraße“-Star (Kultrolle als Oli Klatt) und die einst von Jürgen Drews in einer Großraumdisco entdeckte Jasmin nach einem Jahr Beziehung geheiratet. Sie traten als Schlagerduo auf und nahmen zuletzt bei „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promi-Paare“ (RTL) teil.

Auch in der Trennung hielten beide zusammen - Jasmins Meldung zum Ehe-Aus ging als Instagram-Story auf ihrem Account zeitgleich mit Willis Message raus. Sie schrieb: „Man muss merken, wenn alles nichts mehr bringt. Das ist jetzt der Fall. Deshalb haben wir uns getrennt.“ Beide wünschen einander viel Glück für die Zukunft. Es gibt, so schrieb Willi „um Spekulationen vorzubeugen“, keine anderen Partner. Wie es mit der beruflichen Partnerschaft nach dem Ende der privaten weitergeht, wurde nicht kommentiert.