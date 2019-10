Porträt

William Kaelin: Vom faulen Schüler zum Nobelpreisträger

Das Fundament für diese Karriere lag schon in der Kindheit. „In unserem Haushalt gab es Spielsachen, die Neugier und Kreativität förderten, beispielsweise ein Mikroskop und Chemie-Experimentierkästen“, sagt der 1957 in New York geborene Krebsforscher William Kaelin bei einer Preisverleihung.