Zum aktuellen Kader, der aus 18 Spielerinnen besteht, konnte man drei neue Mitspieler begrüßen. Die drei neuen Spielerinnen konnten in den bisherigen Einsätzen gefallen und die Mannschaft aus dem NFV Kreis Osterholz weiter entwickeln. Neben dem Auswärtsspiel beim TSV Dannenberg wurde das erste Heimspiel gegen die SG Achim/Baden abgebrochen. Die Mannschaft aus dem Kreis Verden nahm dezimiert die Partie auf. Nach Verletzungen standen nur noch sieben Spieler auf dem Platz, sodass der Schiedsrichter die Begegnung beendete. Im Kreispokal unterlag man dem FC Hansa Schwanewede knapp mit 1:2 Toren. Man bot dem Kreisligisten ein tolles Pokalspiel an. Erst am 14. Oktober geht der Spielbetrieb für die LIFA Frauen weiter mit einem weiteren Auswärtsspiel beim TSV Sankt Jürgen II. Es folgt eine englische Woche mit Heimspielen gegen den SG Lesumstotel/Ihlpohl (17. Oktober, 19.30 Uhr) und gegen den TSV Otterstedt (20. Oktober, 14.30 Uhr). Neu bei den Fußballfrauen im SV Lilienthal Falkenberg ist Inga Peters. Die Abwehrspielerin hat beim SfL Leherheide in Bremerhaven in der Kreisliga und Bezirksliga gespielt.

Für den Angriff konnte das Trainerteam Timm/Bingana Jannika Könsen neu begrüßen. Sie spielte zuletzt beim TV Hassendorf. Nach einer beruflichen Pause möchte sie in Lilienthal wieder durchstarten. Als letzten Neuzugang begrüßte man eine Heimkehrerin. Gelernt und aufgewachsen ist Anne Leiermann beim TSV Asendorf. Nach einem Gastspiel in Lilienthal wechselte sie zum ATS Buntentor. Nun ist die offensive Mittelfeldspielerin wieder in Lilienthal gelandet.