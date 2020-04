Last Farewell: Tim Brooke-Taylor, englischer Schauspieler und Comedian, starb an den Folgen einer Corona-Infektion. (2013 Getty Images/Stuart C. Wilson)

Der englische Schauspieler Tim Brooke-Taylor ist tot. Der „Willy Wonka“-Darsteller starb an den Folgen einer Corona-Erkrankung. „Tim war einer meiner allerältesten Freunde und einer, mit dem ich früher gerne aufgetreten bin“, erklärte Monty-Python-Star John Cleese traurig gegenüber der BBC, die die Nachricht von Brooke-Taylors Tod veröffentlichte. Demnach starb er bereits am Sonntag. Brooke-Taylor wurde 79 Jahre alt.

In seiner Heimat war er ein Star, vor allem wegen der TV-Serie „The Goddies“, in der Brooke-Taylor von 1970 bis 1982 auftrat. 1971 spielte er in der ersten Verfilmung von „Charlie und die Schokoladenfabrik“ neben US-Komikerlegende Gene Wilder (als „Willy Wonka“) den hektischen Computerprogrammierer.

Komiker-Anfänge: Tim Brooke-Taylor, John Cleese, Graham Chapman und Marty Feldman (von links) balzen in der "At Last the 1948 Show" um die Gunst von Aimi McDonald. (2004 Getty Images/Larry Ellis)

Seine Karriere als Comedian und Schauspieler begann, als Brooke-Taylor an der University of Cambridge dem Theaterclub „Footlights“ beitrat, wo er mit den späteren Monty-Python-Legenden John Cleese und Graham Chapman Sketche schrieb und spielte. 1963 wurde Brooke-Taylor Präsident der „Footlights“. 1967 traten Brooke-Taylor, Cleese, Chapman und der ebenfalls später populäre Komiker Marty Feldman gemeinsam in der „At Last the 1948 Show“ auf.

Tim Brooke-Taylor hinterlässt seine Frau Christine, mit der er seit 1968 verheiratet war, und die gemeinsamen Söhne Ben und Edward.