Wer wissen möchte, welche Datenmengen Windows verbraucht, der muss in der Eingabeaufforderung «netstat -e» eingeben. Foto: Sebastian Gollnow/Symbolbild (dpa)

Berlin (dpa/tmn) - Windows führt Buch über die Datenmengen, die über die Netzwerkschnittstellen des Rechners fließen. Wer sich also schon immer dafür interessiert hat, was so während einer Sitzung oder im Laufe eines Tages „durchgeht“, kann die Statistik abfragen.

Dazu öffnet man die Eingabeaufforderung, indem man den Befehl „cmd“ ins Start-Suchfeld eintippt. In das sich öffnende Fenster gibt man dann „netstat -e“ (jeweils ohne Anführungen) ein und kann dann die empfangenen und gesendeten Bytes ablesen.

In der Regel dürften die Werte siebenstellig (einstelliger Megabyte-Bereich) bis zehnstellig (einstelliger Gigabyte-Bereich) ausfallen. Wer bei der Umrechnung Hilfe sucht, sollte bei Google „Umrechnung Byte Megabyte“ eingeben, dann taucht gleich oben in der Trefferliste ein entsprechendes Tool auf.

Wichtig: Gezählt wird immer nur bis zu einem Neustart des Rechners. Dann setzt Windows den Zähler wieder zurück.