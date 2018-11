Die Rubrik Sportgeräte im Extra-Markt bietet dafür eine vielfältige Auswahl an neuwertigen und gebrauchten Modellen. Beim Kauf gibt es jedoch einiges zu beachten, damit dem unbeschwerten Winterspaß nichts im Weg steht.

Das Wichtigste ist ein stabiler Halt: Wenn der Fuß im Schuh keinen festen Stand hat, müssen die Muskeln des Fußgelenks diese Arbeit übernehmen und die Füße schmerzen bereits nach kurzer Zeit. Da der Schuh das Bindeglied zwischen dem Läufer und dem Eis ist, sollte nichts wackeln – ungenaue Bewegungen beim Fahren übertragen sich vom Läufer auf die Kufen. Der Schlittschuh darf daher nicht zu weit sein. Auch bei Kindern wird davon abgeraten, einen Schuh zum Reinwachsen zu kaufen. Wer schnell friert, sollte anstelle mehrerer Socken lieber zu Alusohlen greifen. Durch Anprobieren lässt sich sicherstellen, dass der Schlittschuh nicht drückt.

Ob neuwertig oder gebraucht – Käufer sollten bei allen Modellen auf die Nähte achten, denn Verarbeitungsfehler können auf Dauer sehr unangenehm werden. Auch sollte man ausprobieren, ob sich die Schlittschuhe an den Klettverschlüssen oder Schnallen einfach festziehen lassen. Häufig ist das Schnüren mit etlichen Haken zwar mühsamer, es verbessert aber in vielen Fällen die Passform erheblich. Das ausgesuchte Modell sollten Interessierte am besten nachmittags anprobieren, wenn die Füße gut durchblutet sind und ihre maximale Größe erreicht haben.

Wer sich Schlittschuhe kaufen möchte, kann zwischen unterschiedlichen Exemplaren wählen: Freizeit-, Eiskunstlauf-, Eishockey- und Eisschnelllaufschlittschuhe stehen ebenso zur Wahl wie größenverstellbare Schlittschuhe für Kinder. Für welche Variante man sich entscheidet, hängt in erster Linie davon ab, in welcher Form man sich auf dem Eis bewegen möchte. Wer nur gelegentlich Schlittschuhlaufen geht, ist meist mit den Freizeitmodellen gut bedient. Diese gibt es in Form von Hartschalenboots und Softboots, die mit wärmenden Füllmaterialien ausgestattet sind. Besonders empfehlenswert für den Wintersport sind die Softboots, da sie sich schnell den Füßen anpassen und bequem sind. Für erwachsene Anfänger bieten sich auch Kunstlaufschlittschuhe an, da sie durch die längere Schiene für einen besseren Stand sorgen. Sie bestehen in der Regel aus Leder, sind hoch geschnitten und verfügen über einen Absatz. Die Kufen haben vorn Zacken, wodurch Sprünge und Pirouetten ermöglicht werden. Eishockeyschlittschuhe wiederum bestehen aus Plastik und sind deutlich robuster. Damit der Schlittschuhläufer geschmeidig über das Eis gleiten kann, sollte die Schiene stets vom Fachmann geschliffen werden. Wichtig ist zudem, die geschliffenen Kufen nach dem Fahren gut zu schützen und niemals über Steine oder Fliesen zu laufen. Für den sicheren und unbeschwerten Weg zur Eisbahn bieten sich spezielle Kufenschoner an.