FTSV Jahn Brinkum mit neuer Idee

Winterzauber und Fitness

Stuhr-Brinkum. Winterzauber und Fitness? Geht das? Der FTSV Jahn Brinkum bietet am Sonntag, 2. Dezember, wieder einmal etwas völlig Neues an: Von 13 bis 18 Uhr öffnet das vereinseigene Studio boVital in der Langenstraße 52 in Brinkum seine Türen – und das nicht nur für Vereinsmitglieder.