Bei der Desinfektion ist Dampf ebenso erforderlich wie zum Formen von Leder und Filz. Dabei greifen Firmen weltweit gern auf die Produkte der Firma Dino Anlagen- und Maschinenbau, Huchtinger Leerkämpe 6d, zurück.

„Das Besondere an unseren Geräten ist, dass sie vergleichsweise klein sind, aber eine starke Leistung haben“, sagt Geschäftsführer Kurt Nobel, der Mitglied in der Interessengemeinschaft Huchtinger Unternehmer (IHU) sowie des Plenums der Handelskammer Bremen ist. Da die Geräte, die im Gewerbegebiet Bauerland von insgesamt 15 Mitarbeitern hergestellt werden, eine elektrische Beheizung haben, entstehen im laufenden Betrieb keine direkten Emissionen, was gut für den Umweltschutz ist.

„Wir machen Dampf“ so lautet Nobels Leitspruch. Geliefert wird von Huchting aus in

140 Staaten – darunter die USA, China und Südamerika. Für einen Fernsehsender wurde kürzlich eine elektrische Heizzentrale gebaut: Ein Kunde wollte einen besonderen Grillplatz auf seinem Gelände haben, für den Dino einen Architekten beauftragte und schließlich die Umsetzung des Projekts vornahm.

Die Geschäftspartner wissen die Qualität der Produkte des Familienunternehmens Dino, das es seit 1960 gibt und das Nobel in zweiter Generation führt, zu schätzen – schließlich sind fast alle Produkte Einzelanfertigungen, die genau auf individuelle Wünsche abgestimmt sind.

Kein Wunder, dass das Unternehmen bereits für den Großen Preis des Mittelstandes nominiert und vor zwei Jahren als einziger Betrieb aus Bremen als Finalist ausgezeichnet wurde.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 58 00 44 sowie im Internet unter www.dino-

bremen.de.