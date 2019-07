Ingo Müller ist CEO beim Deutschen Milchkontor, dem größten deutschen Molkereiunternehmen. (DMK)

Wenn Sie auf das vergangene Jahr zurückblicken – wie zufrieden sind Sie mit 2018?

Ingo Müller: Wir haben in einem schwierigen Marktumfeld bereits große interne Herausforderungen gemeistert und ein solides Ergebnis auf Vorjahresniveau erwirtschaftet. DMK steht heute stabil da, ist gut finanziert und kann sich der Strategie entsprechend zielgerichtet nach vorn entwickeln.

Das klingt nach einem zufriedenen Fazit.

Wenn wir auf die eigene Leistung schauen, gehört auch zur Wahrheit, dass wir trotz des stabilen Ergebnisses mit der Auszahlungsleistung für unsere Landwirte im Jahr 2018 nicht zufrieden sind. Das Auszahlungsniveau lag über die gesamte Branche hinweg marktbedingt unter dem des Vorjahres. Wir haben in diesem Umfeld nur einen Auszahlungspreis im nationalen Mittelfeld erzielt – das ist nicht unser Anspruch. Hier sehen wir unsere Aufgaben: Wir stecken in einem Veränderungsprozess und die getätigten Marktinvestitionen haben noch nicht an allen Stellen zu den erwarteten Effekten geführt. Aber wir sehen bereits heute deutliche Erfolge. Deshalb gilt es, weiter an den konkreten Maßnahmen zu arbeiten, mit denen wir in den kommenden Jahren eine weitere Steigerung der Wertschöpfung erreichen wollen.

Was hat sich im Rahmen des Change-Prozesses geändert?

Wenn ich jetzt mit „alles“ antworte, klingt das übertrieben. Es beschreibt aber den Eindruck, den

ich habe, wenn ich auf unser Unternehmen schaue. Wir haben eine neue Organisationsstruktur etabliert, überarbeiten unser Portfolio, setzen neue Prozesse auf, implementieren eine neue Unternehmenskultur und vor allem haben wir unser Selbstverständnis als reiner Rohstoffverwerter abgelegt.

Was gilt es in der Zukunft zu be-

achten?

Wenn wir auch morgen noch wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen wir uns als das positionieren, was wir nach der Neuausrichtung sind – ein moderner Lebensmittelhersteller. Das heißt, dass wir von den Märkten und den Kunden aus denken, nicht vom Rohstoff. Denn es geht nicht in erster Linie darum, wie viel Milch wir verarbeiten, sondern darum, wie viel uns und unseren Milcherzeugern die Verarbeitung bringt. Dabei müssen wir stets unsere Kunden und Konsumenten sowie deren Wünsche im Blick haben und Trends setzen. Darauf

haben wir uns im Rahmen des Transformationsprozesses ausgerichtet. Damit wir dieses Ziel erreichen, braucht es auch einen Wandel in der Unternehmenskultur. Wir müssen lernen umzudenken, alte Scheuklappen abzulegen und gemeinsam neue Wege zu gehen.

Kehrt nach zwei aufreibenden

Jahren nun Ruhe ein?

Ja und nein. Großteils abgeschlossen haben wir die Phase des intensiven Umbaus und der organisatorischen Neuausrichtung. Niemals abschließen dürfen wir jedoch die Weiterentwicklung. Ein Stillstand wäre bei einem Unternehmen unserer Größe ein Versagen. Wir müssen über den Tellerrand schauen. Nur das sichert uns das Tagesgeschäft der Zukunft. Deshalb haben wir uns im vergangenen Jahr intensiv mit dem befasst, worauf wir uns künftig einstellen müssen, und daraus das Zielbild DMK 2030 entwickelt. Die Ausgestaltung der dazugehörigen Maßnahmen ist eines der Hauptthemen im laufenden Geschäftsjahr.

Gibt es also eine neue Strategie

bei DMK?

Nein. Der Blick auf das Jahr 2030 ist keine neue Strategie und kein neues Restrukturierungsprogramm, sondern vielmehr eine Evolution des in den vergangenen beiden Jahren eingeschlagenen Kurses. Den werden wir halten und nicht aufgrund kurzfristiger Marktbewegungen ändern. Wenn wir uns heute verbessern und Kosten sparen möchten, müssen wir festlegen, wohin wir wollen. Sonst treffen wir kurzfristig Entscheidungen, die uns in der Zukunft den Weg versperren und Doppelarbeit bedeuten. Das Geschäft ist und bleibt herausfordernd. Aber über den Tellerrand zu schauen, sichert uns das Tagesgeschäft der Zukunft.

Die Fragen stellte

Klaus Göckeritz.