Der Musiker Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn sind Eltern geworden. Ihre Tochter trägt den Namen Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. (2018 Getty Images/Stephen Pond)

Seit 24. Dezember 2019 hat sich auf dem Instagram-Account des britischen Sängers Ed Sheeran nichts mehr getan - er wolle eine Pause einlegen, erklärte er damals. Nun meldete sich der 29-Jährige mit „einer kurzen Nachricht“ zurück - und zwar mit frohen Neuigkeiten: Der Sänger ist Vater geworden. „Letzte Woche brachte Cherry mithilfe eines unglaublichen Entbindungsteams unsere schöne und gesunde Tochter zur Welt“, verriet er. Den Namen gab er ebenfalls preis: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

„Wir sind total in sie verliebt“, schrieb der „Shape Of You“-Interpret weiter. Seit Januar 2019 sind Sheeran und seine langjährige Freundin Cherry Seaborn verheiratet. „Der Mutter und dem Baby geht es gut, und wir schweben hier auf Wolke sieben.“ Weiter bat er darum, seine Privatsphäre zu respektieren. Wann der Brite mit neuer Musik aus seiner Pause zurückkommen wird, ließ er offen. „Wir sehen uns, wenn es Zeit ist zurückzukommen“, deutete er an.

Zahlreiche Fans beglückwünschten in der Kommentarspalte den Sänger und seine Frau - und zeigten sich auch von dem Namen begeistert. „Ihr Name klingt, als wäre er aus 'Game Of Thrones'! Ich liebe ihn“, schrieb eine Nutzerin. Innerhalb von zwei Stunden erhielt das Bild auf Instagram eine Million Likes.