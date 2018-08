Den perfekten Kaffee haben Yvonne und Timo Behrens in Lilienthal zusammenstellen lassen. Inzwischen bieten sie den Floricano für zu Hause an. (Marcus Lorenczat, Marcus Lorenzcat)

Einige Kunden haben bereits bemerkt, dass sich äußerlich etwas geändert hat.

Die Fünf-Sterne-Bäckerei hat ein neues Logo und andere Verpackungen. „Es war an der Zeit, ein moderneres Logo zu entwickeln. Der Farbe Pink bleiben wir verbunden“, sagt Bäckermeister Timo Behrens. An der neuen Aufmachung kann man direkt sehen, was ihm wichtig ist: „Wir sind von hier“. „Wir schaffen Arbeitsplätze, Stellen für Auszubildende und kaufen, soweit möglich, regionale Produkte ein. Ob das die Erdbeeren aus Ohlenstedt oder aktuell Heidelbeeren aus dem Teufelsmoor sind, wir versuchen, die Region zu stärken“, erläutert der Inhaber der Innungsbäckerei. Bei den Produkten ist Behrens innovativ. Es reagierten immer mehr Menschen allergisch auf glutenhaltige Lebensmittel, erläutert der Fachmann. Es gebe viele Unverträglichkeiten und Vorlieben. Die Bäckerei stellt deshalb diverse Backwaren aus Dinkel her. Diese könnten zwar Spuren von Gluten enthalten, bereiteten aber eher selten Probleme.

Koll OHZ-Seite; ET: 10.08.18 (Marcus Lorenczat, Marcus Lorenzcat)

Für alle Bedürfnisse

Dinkelwaren erkennen Kunden auf den ersten Blick am grünen Preisschild. Vegane Lebensmittel sind zudem gesondert gekennzeichnet. Wer auf Gelatine vom Schwein verzichtet, kann beruhigt in der Bäckerei einkaufen. „Wir versuchen, den Bedürfnissen unserer Kunden entgegenzukommen.“

Produziert wird seit mehreren Generationen im Familienbetrieb in Pennigbüttel. Das verkürzt Lieferzeiten und garantiert Frische, zudem wird die Umwelt nicht durch lange Anfahrtswege belastet. Neben den klassischen Backwaren sind weitere Leckereien aus eigener Herstellung im Angebot, zum Beispiel hausgemachte Konfitüre in den Sorten Heidelbeere, Himbeere und Pfirsich.

Auch Kaffee gehört zur Produktpalette. Der Floricano kommt aus einer Privatrösterei aus Lilienthal und wurde eigens für die Bäckerei kreiert. In mehreren Verkostungen wurde die Mischung mit der perfekten Röstung abgestimmt. Nun gibt es die schwarzen Tüten auch für zu Hause.

Am 1. September fangen sieben Auszubildende im Behrens-Team an. Weitere Verstärkung im Verkauf ist wünschenswert, sagt Behrens. Interessierte Bewerber können sich in jeder Filiale oder per E-Mail an bewerbung@moorbrot.de melden.

Weitere Informationen zur Bäckerei gibt es im Internet unter www.baeckerei-behrens.de.