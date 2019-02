Wer über 80er-Jahre-Kult spricht, kommt an diesem Mann nicht vorbei: David Hasselhoff. Als Michael Knight, der gemeinsam mit seinem sprechenden Wunderauto "K.I.T.T." in "Knight Rider" auf Verbrecherjagd ging, wurde "The Hoff" zum Star. (NBC Universal)

Von 1982 bis 1986 bretterte David Hasselhoff als Polizist Michael Knight in seinem sprechenden Auto K.I.T.T. über die Fernsehbildschirme und begeisterte die Zuschauer - durch die mit Sci-Fi-Elementen garnierte Actionkrimiserie „Knight Rider“ wurde „The Hoff“ noch vor „Baywatch“ (1989-2001) zum Kultstar. Im Jahr 2008 scheiterte ein Reboot mit Justin Bruening. Vor rund neun Jahren gab es dann bereits Diskussionen über eine weitere Wiederbelebung von „Knight Rider“, wie Hasselhoff kürzlich gegenüber „The Mirror“ erklärte. Allerdings hätten die Produzenten damals geplant, den mittlerweile 66-Jährigen außen vor zu lassen.

Alsbald kamen die Reboot-Gedanken dann komplett zum Erliegen, und das obwohl Hasselhoff sogar auf die Hauptrolle verzichtet hätte. Auch mit einem Cameo-Auftritt hätte er sich laut eigener Aussage zufrieden gegeben. Doch die Reaktivierung der Kultserie kam nicht richtig in die Gänge - bis jetzt. Im Gespräch mit „The Mirror“ kündigte der US-Star an: „The Knight Rider will ride again!“

Ob ihm jemand seinen aktuell sehnlichsten Wunsch erfüllt? David Hasselhoff würde gerne K.I.T.T. reaktivieren, er arbeite gerade am Konzept einer neuen "Knight Rider"-Serie, erzählte er vor Kurzem der "Bild". Auch gegenüber "The Mirror" machte der Star nun weitere Andeutungen. (Andreas Rentz/Getty Images for Paramount Pictures)

„Der Knight Rider wird wieder fahren!“

Als Hasselhoff im vergangenen Jahr mit seiner dritten Frau Hayley Roberts in den Flitterwochen war, sei ein Mann auf ihn zugekommen, der ihn daran erinnert habe, warum das Format so beliebt gewesen sei: „Er sagte mir: 'Du hast deine Moralvorstellungen in 'Knight Rider' und 'Baywatch' gepackt, deswegen sind die Serien so populär.' Und ich dachte mir: Ja, das stimmt!“ Beseelt von diesem Fanlob scheint die Wiederbelebung von „Knight Rider“ nun, rund zehn Jahre nach den gescheiterten Verhandlungen, wieder ein Thema für den Schauspieler und Musiker zu sein. Auf die Frage hin, ob ein Reboot derzeit in der Mache sei, gab Hasselhoff an: „Ich darf eigentlich nichts verraten, aber seid gespannt: Der Knight Rider wird wieder fahren!“

Gepimpt und gestylt: Justin Bruening versuchte im Jahr 2008 vergeblich, im Reboot von "Knight Rider" in die Fußsstapfen von "The Hoff" zu treten. (Universal)

Bereits im November gab er gegenüber „Entertainment Tonight“ an, dass man gemeinsam mit einer Produktionsfirma an einem „Knight Rider“-Kinofilm arbeite, um die ganze Reihe wiederzubeleben und im Anschluss wieder ins TV zu hieven. „Guardians of the Galaxy“-Mastermind James Gunn gehörte damals zu den Regie-Wunschkandidaten von „The Hoff“, wie verschiedene Medien berichteten.