Liebevoll eingepackt haben die Wirtschaftsjunioren zwischen Hunte und Weser ihre Weihnachtspäckchen.

Es ist das zweite Mal in Folge, dass die Wirtschaftsjunioren zwischen Hunte und Weser diese Organisation unterstützen. Insgesamt haben die Mitglieder und freiwilligen Helfer rund 40 Kartons liebevoll mit wichtigen Utensilien für den Alltag, Spielsachen und Süßigkeiten für Mädchen und Jungen zwischen zwei und vierzehn Jahren gepackt.

Der Auftrag von „Weihnachten im Schuhkarton“ ist, bedürftigen Kindern weltweit Gottes Liebe greifbar zu machen und mit Kirchengemeinden vor Ort die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben.

Der Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren zwischen Hunte und Weser, Jan Dessel, ist begeistert: „Wir haben unsere Spende von 2017 verdoppeln können. Neben den gepackten Schuhkartons blieb noch ein Betrag von 100 Euro übrig, den wir als direkte Geldspende an die Organisation übermitteln konnten.“

Der gesamte Vorstand der Wirtschaftsjunioren zwischen Hunte und Weser möchte sich auch auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich für das Engagement aller freiwilligen Helfer und Mitglieder bedanken, die an dem Abend dabei waren und fleißig mit gepackt haben. Ein weiteres Dankeschön geht an die Geldgeber, ohne die die Teilnahme an der Aktion nicht möglich gewesen wäre.