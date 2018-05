Nach dem erfolgreichen Weihnachtsabstecher im Dezember 2017 steht nun wieder die Hauptausgabe im freien, bewaldeten Rund des Landparks Lauenbrücks an. Am Freitag, 15. Juni, um 19.30 Uhr kommen vier Slammerinnen und Slammer im Wettbewerb sowie ein Stargast außerhalb der Konkurrenz unter der altehrwürdigen Thing-Eiche zusammen und tragen ihre selbstgeschriebenen Texte dem geneigten Publikum vor. Wie immer ist alles erlaubt, was mit Sprache und Körper möglich ist, und die Zuschauer entscheiden am Ende des Abends, wer den glorreichen Sieg davon tragen wird.

„Auch dieser Slam wird als Best-Of-Ausgabe die Crème de la Crème der deutschsprachigen Slam-Szene zu uns in die Region bringen”, freut sich Moderator und Mitorganisator Hauke Prigge. Als Stargast der Show konnte niemand Geringeres als Sulaiman Masomi – einer der profiliertesten Slammer des Landes – erneut in den Landpark gelockt werden. Der Dortmunder ist Mitbegründer der Lesebühne LMBN, konnte im Jahr 2015 mit der absoluten Höchstpunktzahl „Poetry im Park“ gewinnen und hat noch viele weitere lachmuskelstrapazierende Texte in petto, um dem Publikum richtig einzuheizen.

Mit Friedrich Herrmann aus Jena, dem Landesmeister von Thüringen und Sachsen, ist im bunt gemischten Wettbewerb einer absoluten Shootingstars dabei. Er wurde von allen Poetry-Slammerinnen und Slammern als “Slammer des Jahres 2017” ausgezeichnet. Dazu gesellen sich der Kieler Helge Albrecht, der bereits das renommierte Bunker-Slam-Finale gewinnen konnte, die ehemalige Niedersachsenmeisterin Rita Apel aus Bremen und der Berliner Satiriker Paul Bokowski, der bereits in großen Verlagen veröffentlicht hat.

Dieses Line-up verspricht ein Kaleidoskop von bewegenden und witzigen, von lyrischen und prosaischen Texten. Ein klassischer Premium-Poetry-Slam eben, der angereichert mit dem besonderen Ambiente des Landparks eine Mischung ergibt, die in Deutschland nur schwerlich zu toppen ist.

Der gemeinnützige Landpark Lauenbrück bietet eine einmalige Atmosphäre: Große Eichen, Vogelgezwitscher, Pferdekoppeln, Pfauen und Esel bilden die stimmungsvolle Kulisse für junge Texte. Ohren, Augen, Herz und Verstand – „Poetry im Park“ spricht alle Sinne der Besucher an. Mit „Poetry im Park“ erfüllt der Landpark Lauenbrück auch eines seiner gemeinnützigen Ziele: Kunst und Kultur in der Region zu fördern und Talenten eine kulturelle Plattform zu bieten. „Poetry im Park“ am Freitag, 15. Juni, und das Lesefreude-Fest für Kinder am darauffolgenden Sonntag, 17. Juni, bilden ein buntes, wort- und buchstabenreiches Wochenende rund um das Motto „Große Worte und kleine Buchstaben im Landpark Lauenbrück“.

Tickets für „Poetry im Park“ können bereits vorbestellt werden. Die Karten gibt es zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) unter der Telefonnummer 0 42 67 / 95 47 60 oder per E-Mail an sekretariat@landpark.de. Wie immer ist das Vorverkaufskontingent stark begrenzt. Bei gutem Wetter gibt es aber unbegrenzt Tickets an der Abendkasse. Weitere Informationen stehen unter www.landpark.de/kultur-und-events/unsere-veranstaltungen im Internet.