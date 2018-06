TorAlarm hat eine der besten (und schnellsten) Apps zur WM 2018 in Russland im Angebot. (TorAlarm GmbH)

Der Ball rollt endlich wieder. 32 Mannschaften kämpfen in Russland um die Krone des Weltfußballs. Um als Fan stets auf dem Laufenden zu sein, braucht es die richtige App. Die TorAlarm GmbH betreibt schon die beliebte Bundesliga-App und wirbt damit, den schnellsten TorAlarm zu bieten.

Nun wartet das Entwicklerstudio aus Düsseldorf mit einer eigenen WM-App auf und steht nicht umsonst in den Download-Charts weit oben. Neben den Live-Toren und -Tabellen gibt es einen detaillierten Spielplan in chronologischer Reihenfolge, Hintergrundstatistiken sowie einen Nachrichten-Feed mit allen News rund um die WM und die Mannschaften. Das wichtigste Feature dürfte für viele allerdings der Tor-Alarm sein. Schon nach wenigen Sekunden informiert die App per Push-Benachrichtigung über das Tor. Wem gerade in der Gruppen-Phase die ständigen Benachrichtigungen auf die Nerven gehen, der kann die Funktion auch auf bestimmte Mannschaften beschränken.

Das Design der App ist schlicht gehalten, die Bedienung einfach und intuitiv - wohl ein Hauptgrund für den Erfolg der App. Allerdings hätte man sich zumindest bei der Farbgebung etwas mehr Mühe geben können. Farbe ist generell Geschmackssache, aber das Rot der WM 2018 App erinnert doch sehr an abgespülte Marmeladengläser. Die WM App 2018 gibt es ab sofort kostenlos für Android und iOS, dafür allerdings ist Werbung angesagt - und das nicht zu knapp.