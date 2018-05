Nationalmannschaft

WM-Siegtorschütze Götze nicht im deutschen WM-Kader

Der Dortmunder Mario Götze ist von Bundestrainer Joachim Löw nicht in den vorläufigen WM-Kader berufen worden. Den Verzicht auf den WM-Finaltorschützen von 2014 gab der DFB am Dienstag in Dortmund bekannt.