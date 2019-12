Der Weihnachtsmann steckt mitten in den Vorbereitungen auf das Fest – und hat für die Leser des OSTERHOLZER KREISBLATT ein paar Geschenketipps parat. (Jens Kalaene, dpa)

Wer huscht da durch die adventlich beleuchteten Straßen der Kreisstadt? Tatsächlich, es ist der Weihnachtsmann! Ob er uns wohl ein paar Fragen beantwortet?

OSTERHOLZER KREISBLATT: Hallo Weihnachtsmann. Es sind doch noch ein paar Tage bis zum Fest – dürfen wir fragen, was Sie heute am Marktplatz in

Osterholz-Scharmbeck machen?

Bei Edeltraut Heins in der Boutique Kai finden Frauen das richtige Outfit für die Feiertage. (Christa Neckermann)

Weihnachtsmann: Oh, Sie haben mich erkannt. Nun, zunächst halte ich Ausschau nach einem geeigneten Parkplatz für meine Rentiere und den Schlitten, wenn ich am Wochenende zum Weihnachtsmarkt komme, um die Wünsche der Kinder entgegenzunehmen. Außerdem lasse ich mich von den Auslagen der Geschäfte in der Innenstadt inspirieren. Die Menschen verlangen ja jedes Jahr nach Abwechslung bei den Gaben unter dem Weihnachtsbaum – wer will schon das Geschenk vom Vorjahr wieder unter dem Baum finden ...

Da haben Sie recht! Dürfen wir fragen, wovon Sie sich bereits inspirieren ließen?

Bei Sabine Gartmann in der Schatulle gibt es nicht nur gute Bücher, sondern auch Kalender und Notizbücher. (Christa Neckermann)

In der Innenstadt möchte ich am Marktplatz bei Boutique Kai reinschauen. Was Edeltraut Heins dort für die sinnlich-gerundete Frau bereithält, fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Ich habe bemerkt, dass sie eine ganz neue Kollektion zusammengestellt hat – natürlich mit passenden Accessoires. In der Weihnachtszeit sind zudem viele Teile um 30 Prozent reduziert. Wäre ich eine Frau, würde ich da sicherlich viele schöne Dinge finden.

Es ist wunderbar, dass Sie lokal ein-

kaufen und nicht etwa die Geschenke über das Internet besorgen.

Nein, das geht aber auf keinen Fall! Ich muss doch die Qualität der Geschenke beurteilen können. Dazu muss ich die Stoffe befühlen oder den Glanz der Schmuckstücke betrachten. Und ganz ehrlich, wenn ich in der Schatulle durch die Bücherregale stöbere, kann es vorkommen, dass ich mich festlese.

Ach, in die Schatulle gehen Sie auch?

Ja, das ist sicherlich ein wichtiger Zwischenstopp – die Damen Gartmann sind immer so vielseitig. Da finde ich wirklich für jeden etwas. Ob Fachbücher, Kinderbücher, leichte Lektüre für Leseanfänger oder dicke Fantasieschmöker – jeder kommt auf seine Kosten. Dort gibt es aber auch das, was ich Ganzjahresgeschenke nenne: Kalender und Notizbücher. Außerdem schätze ich, dass ich dort so gut beraten werde.

Was packen Sie denn sonst noch so unter die Weihnachtsbäume in der Region?

Nun, bei Trends! Mode & Accessoires werde ich auch fündig und wähle aus verschiedenen modischen Kollektionen, die untereinander austauschbar sind. Das ist großartig, dadurch wird die Palette meiner Möglichkeiten doch sehr erweitert.

Wir von der Presse sind ja immer viel in der Stadt unterwegs ...

... da brauchen Sie sicherlich eine Menge gut sitzender Schuhe, oder? Ich empfehle dafür das Schuhhaus Steffens in der Kirchenstraße 12 oder Lisanne am Marktplatz. Modisch immer aktuell, dazu alle wichtigen Pflegeprodukte. Jetzt im Winter gibt es dort wohlig-warme Einlagen für Schuhe und Stiefel.

Es klingt, als sprächen Sie aus Erfahrung.

Wenn ich keine warmen Sohlen in meinen Stiefeln hätte, wäre meine Aufgabe gar nicht zu schaffen. Haben Sie mal versucht, mit eisigen Füße Geschenke auszuliefern?

Wohin würden Sie gehen, um Schmuck und Uhren zu besorgen?

Da kann ich Ihnen gleich mehrere meiner lokalen Lieblingsgeschäfte empfehlen: In der Kirchenstraße finden Sie wunderbare Angebote bei Uhren Jackel, übrigens auch ein Spezialist für Trauringe. Bei Rolf Satzke direkt am Bahnhof finde ich immer wieder schöne Schmuckstücke und Uhren. Ausgefallene und individuell angefertigte Stücke besorge ich bei Goldschmiedekunst Bellmann in der Bahnhofstraße 68. Da habe ich in den vergangenen Jahren unter dem Weihnachtsbaum zahlreiche Augen strahlen sehen – heller als jeder Stern, versichere ich Ihnen.

Was würden Sie denn als Weihnachtsgeschenk für Leute empfehlen, die schon alles haben?

Ja, das ist manchmal auch für mich ein Problem. Gute Erfahrungen haben ich mit Reisen gemacht. Gern gehe ich dafür zu Tatjana Koch und Volker Dinkuhn ins Reisestudio am Marktplatz 8. Inkognito, versteht sich. Je kälter es bei meinem Besuch ist, umso wärmere Reiseziele suche ich aus. Auch die Mitarbeiter vom Tui Reise-Center im Haus am Markt

haben mich stets gut beraten. Oft merken sie es gar nicht, dass es der Weihnachtsmann ist, der als Kunde verkleidet, vor ihnen sitzt. Ob Städtereisen, Wellnessurlaub zu zweit oder eine Kreuzfahrt: Dort finde ich immer etwas, das das Herz des Beschenkten höherschlagen lässt.

Das sind alles Geschenke, die sich gut einpacken und unter den Weihnachtsbaum legen lassen. Verschenken Sie auch Großprojekte?

Ich gebe zu, dass ich in der Vergangenheit des Öfteren mal barrierefreie Bäder für Senioren verschenkt habe. Oder Solaranlagen. Wenn ich solche Wünsche auf den Listen finde, wende ich mich an Hans Hampel. Geschenke mit einer langen Haltbarkeit sind natürlich auch beliebt, beispielsweise Küchen. Wenn sie gut

gemacht sind, wie die Modelle von Küchen Design, Hauptstraße 23 in Scharmbeckstotel, dann halten sie nahezu ewig. Das muss man beim Verschenken einkalkulieren. Meistens mache ich dann noch einen Abstecher zu Fliesen Brünjes in Vollersode. Die haben die richtigen Fliesen für jeden und sorgen dafür, dass alles passgenau verlegt wird.

Weihnachtsmann, wir können Ihnen gar nicht genug für Ihre Tipps danken! Sie schauen aber auf die Uhr, haben Sie noch Termine?

Ja, ich muss noch schnell zu den Experten von Hörsysteme Ahlers. Auf dem Ohr für Nörgelei und Quengelei bin ich nämlich ein wenig taub geworden. Ich habe mir daher in dem Geschäft in der Bahnhofstraße 115 eine Hörhilfe anpassen lassen. Die werde ich nun abholen. Oh natürlich, zur Tip-Top Textilreinigung in die Stader Landstraße 11 muss ich ja auch noch. Da gebe ich immer meine Anzüge ab, wenn ich inkognito unterwegs bin. Letztens sind mir ein lecker gefüllter Berliner und eine Puddingschnecke, die ich mir zur Stärkung nach meinen Weihnachtseinkäufen bei der Bäckerei Rolf gegönnt habe, auf meiner Anzugjacke gelandet. Meine Frau und die Elfen haben mit meinem dicken, roten Mantel bereits genug zu tun, da kümmert sich das Team von Tip-Top seit Jahren um meine Zivilkleidung.

Wir sehen, dass Sie sich richtig gut in der Kreisstadt auskennen.

Ich liebe Osterholz-Scharmbeck, aber natürlich auch andere Städte in der Region. Aber in Osterholz- Scharmbeck sind die Wege wirklich kurz. Und ich liebe den Weihnachtsmarkt: Am morgigen Nikolaustag kann ich sogar bis 22 Uhr Einkäufe tätigen oder mich inspirieren lassen, weil die Geschäfte zum Moonlight- Shopping einladen. Bei der Stadt und beim Stadtmarketing möchte ich mich an dieser Stelle besonders für den schönen Markt bedanken, den sie wieder auf die Beine stellen. Das Stadtmarketing ist ja auch sonst sehr rührig. Was für tolle Produktionen sie immer in die Stadthalle holen. Da besorge ich auch gern Weihnachtsgeschenke, die unter dem Baum richtig viel Freude bereiten.

Was gibt es dort Besonderes?

Lesen Sie Ihre eigene Zeitung nicht? Es geht morgen mit dem Moonlight- Shopping los, ab 18 Uhr. Am Sonnabend lockt ab 16 Uhr die Eisstockschießbahn vor der Kirche. Aus dem Wohlfühl-Café des DRK wird das Energie-Café der Stadtwerke. Weitere kulinarische Spezialitäten auf dem Markt sind zum Beispiel der Grünkohlburger. Wer es lieber traditionell mag, kann den leckeren Knipp probieren. Und überall duftet es nach Glühwein, Kinderpunsch, leckeren Waffeln und Bratwurst.

Nicht zuletzt gibt es natürlich wieder ein vielfältiges musikalisches Programm in der Willehadi-Kirche. Im Zelt stimmt zudem Detlef Gödicke Weihnachtslieder an und lädt zum Mitsingen ein.

Zahlreiche Kunsthandwerker kommen in die Kreisstadt und zeigen ihre wunderbaren Angebote in den Zelten. Die Mittelaltergruppe Domus Draconis lädt zum Besuch ihres Zeltdorfes an der Brücke zum Haus am Markt ein.

Ist auch an die Kinder gedacht?

Aber selbstverständlich. Der Nikolaus kommt am 6. Dezember. Er betreut das Haus am Markt und wandert zudem über den Weihnachtsmarkt. Fragt mich nicht, wie er das schafft! Ich, der Weihnachtsmann, bin dann am Sonnabend dabei. Bis dahin ist mein roter Mantel gereinigt und die Stiefel sind geputzt. Die Kinder können mich also auf keinen Fall verfehlen!

Vielen Dank für das Gespräch, und eine schöne Vorweihnachtszeit für Sie.

Die Fragen stellte

Christa Neckermann.