Das alte Schulhaus von außen. (FOCKE STRANGMANN)

Jahrhunderts“, sagt Karin Hanschmann, die erste Vorsitzende des 2008 gegründeten Vereins „Altes Schulhaus Dauelsen“, der aktuell um die 135 Mitglieder zählt.

Über 70 Jahre lang sei das Fachwerkgebäude dann auch als Schule genutzt worden, neben einem Unterrichtsraum habe sich zudem noch die Wohnung des Lehrers im Haus befunden. Aufgrund steigender Schülerzahlen zum Ende des 19. Jahrhunderts hin habe man einen weiteren Schulbau errichtet, der aber im Rahmen der Sanierungsarbeiten am alten Gebäude abgerissen worden sei. „Heutzutage besuchen die Grundschüler aus Dauelsen die 1967 erbaute Schule am Sachsenhain“, so Hanschmann.

Die Vorsitzende Karin Hanschmann (sitzend) mit einer alten Schultafel. Umringt ist sie von Brigitte Hanschmann, Heini Krüger, Christine Schlarmann, Jürgen Bolte und Herbert Ueltzen (hinten von links). (Björn Hake)

Viele Jahre lang habe das Gebäude leer gestanden und sei zusehends verfallen. Zunächst habe sich, zwecks Erhalt des Gebäudes, eine Bürgerinitiative gegründet, denn ein Großteil der Ortsansässigen sei gegen einen Abriss gewesen. Hanschmann: „Das Alte Schulhaus befand sich in der Liste der Kulturdenkmäler, und als als seine Sanierungsfähigkeit bescheinigt worden war, gründeten wir vor zehn Jahren den Verein.“

Besitzer des Hauses sei noch immer die Stadt Verden, die das Haus dem Verein allerdings für 30 Jahre zur Nutzung überlassen habe. Während der ersten fünf Jahre nach Vereinsgründung habe der Fokus auf der Sanierung gelegen. „Dies geschah, um das Haus der Öffentlichkeit als für alle offene Begegnungs- und Veranstaltungsstätte zugänglich zu machen.“ Denn obwohl Dauelsen die größte Ortschaft der Stadt Verden sei, habe sie über kein Dorfgemeinschaftshaus oder ähnliches verfügt, so die 58-jährige gebürtige Dauelsenerin.

Federführend bei den Sanierungsarbeiten sei der langjährige erste Vorsitzende gewesen, Bauingenieur Thomas Sturm. Viele Eigenleistungen seien durch die Vereinsmitglieder erbracht worden. Immer berücksichtigt werden mussten die Auflagen, die bei der Sanierung unter Denkmalschutz stehender Gebäude zu beachten seien. Hanschmann: „Alte Strukturen mussten erhalten werden.“ Die ursprüngliche Raumaufteilung habe man zwar nicht beibehalten, da man einen großen Raum für Veranstaltungen habe schaffen wollen, doch sei sie noch immer gut erkennbar, weil man etwa die ehemaligen Wände des Klassenzimmers durch unterschiedliche Fliesen aufgezeigt habe. „Auf dem Fußboden sind deutliche Absätze zu sehen, wo früher die Wände verliefen.“ Nun könne der Raum auch für Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen genutzt werden. Die offizielle Einweihung des Hauses wurde schließlich im Juli 2014 gefeiert.

Noch während die Sanierungsarbeiten im vollen Gange gewesen seien, habe man die ersten Veranstaltungen organisiert, so zum Beispiel den noch immer jeweils am zweiten Aprilwochenende stattfindenden Pflanzenflohmarkt (eine Woche später, wenn es das Osterwochenende ist), bei dem um die 15 Privatleute Ableger ihrer Gartenpflanzen gegen eine kleine Spende anbieten. „Das wird jedes Jahr aufs Neue hervorragend angenommen.“

Ebenfalls von Anfang an im Programm ist die sogenannte Schummerstunde, die stets am Sonnabend vor Totensonntag stattfinde, in diesem Jahr am 24. November (14 bis 19 Uhr). „Wir laden immer die ortsansässigen Vereine ein, zum Beispiel den türkischen Fußballverein, die Kindertagesstätte in Dauelsen und die Feuerwehr, die zur großen Freude der Kinder stets mit ihrem großen Einsatzfahrzeug antritt.“ Südländische Spezialitäten werden ebenso geboten wie Kaffee, Kuchen und Kinderpunsch, „alles gegen eine kleine Spende“. Auch eine Tombola gebe es, die zuvor mit selbst gestalteten Preisen versehen wurde. Zu gewinnen gebe es unter anderem selbst gefertigte Windlichter, Gebackenes und Genähtes.

Genäht und gebacken wird im Alten Schulhaus regelmäßig, jeweils am Donnerstagabend von 19 bis 21 Uhr trifft sich auf der Diele die Kreativgruppe. „Es kann jeder mitmachen und sich seine Arbeit mitbringen, um in Gesellschaft Gleichgesinnter weiterzuarbeiten.“ Wie erfolgreich zudem die Kreativgruppe ‚Kochen und Backen‘ sei, könne man unter anderem an den Verdener Kochbüchern sehen, die im Handel für knapp zehn Euro erhältlich seien. Hanschmann: "Dort wurden von uns nachgebackene und -gekochte alte Rezepte zusammengestellt.“ Unzählige alte Rezeptsammlungen seien zuvor gewälzt und ausgiebig geprüft worden.

Außer der Kreativgruppe gibt es noch eine Strickgruppe (montags von 15 bis 17 Uhr in der ‚guten Stube‘), die ihre regelmäßigen Treffen voraussichtlich ab Oktober wieder aufnehmen wird. Donnerstagabend kommen zudem noch die Veranstaltungsgruppen zusammen, um beispielsweise Tage wie die Schummerstunde zu organisieren. Hanschmann: „Da kann jeder kommen und mitmachen, dafür muss man auch nicht in den Verein eintreten.“ Immer mittwochs und auch Donnerstagabend werde regelmäßig am und im Haus gewerkelt. Es gebe zwar eine Reinigungskraft, die zweimal wöchentlich komme, „doch es gibt immer etwas zu tun, insbesondere im Garten“. Um diesen kümmere sich primär ihre Schwägerin Brigitte Hanschmann. „Insgesamt gibt es bei uns sechs Leute, die den Verein lenken – eigentlich hat der Verein also sechs Vorsitzende.“

Zu den zu organisierenden Dingen zählen noch die Trauungen, die seit Anfang 2015 bei ihnen stattfinden dürften, nachdem das Alte Schulhaus offiziell zum Trauzimmer des Standesamtes der Stadt Verden ernannt worden war. „Noch in diesem Jahr wird dort die 50. Trauung stattfinden, ein Anlass, zu dem wir uns noch etwas ganz Besonderes ausdenken werden“, sagt Karin Hanschmann.

Etwas Besonderem sind auch stets die ortsgeschichtlichen Spaziergänge gewidmet, die regelmäßig seitens des Vereins von Ute Schernich organisiert werden. Im Haus wiederum gebe es seit einiger Zeit eine Malschule, außerdem nutzten eine Demenz-Selbsthilfegruppe und die Familienforscher (monatliche Treffen) das Gebäude. „Außerdem ist dort seit 2014 unser ‚LeseCafé‘ untergebracht, in dem man immer mittwochs in der Zeit von 15 bis 17 Uhr Kaffee und Tee trinken und dabei nach Büchern stöbern kann.“ Noch mehr Bücher seien in ihrer eigenen „kleinen Bücherei“, dem Bücherschrank auf dem Gelände des Alten Schulhauses zu finden, der Bücher zum Tauschen oder Ausleihen vorhalte.

Aufgrund der vielfältigen – öffentlichen – Nutzung, und um diese weiterhin zu ermöglichen, könne man das Schulhaus nicht für private Feiern anmieten. „Für alles andere, Vereinsaktivitäten, sportliche, musikalische, kirchliche und auch kulturelle Veranstaltungen sind wir aber offen“, erläutert Hanschmann. Informationen und Preise sowie verfügbare Termine könne man telefonisch unter ihrer Telefonnummer 04231 73700 erfragen oder per E-Mail über info@altes-schulhaus-dauelsen.de. Generelle Informationen zum Verein, den Aktivitäten und dem Gebäude an sich sind auf der Homepage unter www.altes-schulhaus-dauelsen.de zu finden.