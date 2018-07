Schon bald flattert links am Wegesrand eine Werder-Fahne. Aber das ist eine andere Geschichte. Das grün-weiße Stück Stoff hat flatternde Konkurrenz. Weiße, hellgelbe und bunte Schmetterlinge tanzen durch die Luft. Sie fühlen sich hier sichtlich wohl.

Dafür gesorgt hat Brigitte Reschke. Ihr Grundstück in der Heilsdorfer Straße ist ein Dorado für alles, was flattert und summt. Vor zehn Jahren zogen die Reschkes hierher. Damals, erinnert sich die Besitzerin, war von der jetzigen Idylle noch nichts zu sehen. Aber nach und nach haben sie an der Verwandlung gearbeitet. Und wer jetzt zu Besuch kommt, ist auf Anhieb verzaubert. Kaum hat man den Garten betreten, fällt einem auch schon die beschriftete Steintafel ins Auge: „Paradiesseits – Balsam für die Seele“. Es ist ein grünes Paradies, das sich ums Haus zieht. Ein Paradies für Insekten und Vögel. Mittendrin sitzt Brigitte Reschke auf ihrer Terrasse oder auf der Bank vor dem Haus und kann sich bestätigt fühlen, alles richtig gemacht zu haben mit dem Bau des großen Insektenhotels in ihrem Vorgarten.

Am gastlichen Haus für Wildbienen, Fliegen und andere Krabbeltiere herrscht an diesem Nachmittag Hochbetrieb. Vor den Ritzen und Löchern schwirrt und surrt es. Eine Riesen-Hummel schwebt behäbig von Blume zu Blume und sackt mit jeder Blüte, auf der sie sich niederlässt, ein Stückchen in Richtung Boden. Zwei Schmetterlinge schrauben sich tänzelnd in die Luft. Wespen sausen vorüber. Am gegenüberliegenden Grundstücksrand steht noch eine weitere Insektenbleibe. „Damit fing es an“, erinnert sich Brigitte Reschke. Gemessen am Neubau ist sie eher eine kleine Pension. Es war vor Jahren ein Abschiedsgeschenk, als die Leiterin der Kindertagesstätte Heißenbüttel in den Ruhestand verabschiedet wurde. Die engagierte Frau hat auch rund um die Nisthilfen dafür gesorgt, dass Wildbienen und andere Insekten sich hier wohlfühlen können. Zwischen den vielen blühenden Kräutern saugen sich die Insekten satt. In ihrem Blumengarten gibt es in jeder Jahreszeit Blühendes. Hier gedeihen neben den vielen Kräutern Ringelblumen, Ziest, Wegwarte, Wicken, Schafgarbe, Disteln, Rainfarn oder auch Brennnesseln, für die besonders die Schmetterlinge dankbar sind. „Sie sind Nahrung für die Raupen“, sagt Brigitte Rechke. Peter Heyer von der Nabu-Ortsgruppe Osterholz-Scharmbeck hört das vermutlich gern. „Ein Insektenhotel allein reicht nicht aus“, sagt der erste Vorsitzende. „Auch der natürliche Lebensraum muss vorhanden sein.“ Es sei sehr auffällig, dass der Bestand an Insekten extrem zurückgegangen ist, weil der Lebensraum fehlt. Schuld daran seien „die fehlenden Ackerrandstreifen, die Vermaisung unserer Landschaft und der hemmungslose Einsatz von Pestiziden“, listet Peter Heyer auf. Man könne das nicht allein der Landwirtschaft anlasten, fügt er hinzu. „Es kommen viele Faktoren zusammen.“ Aber das Resultat sei verheerend. Weil es weniger Insekten gibt, nimmt auch die Zahl der Vögel ab. Nach jüngsten Zählungen seien es 50 Prozent weniger gegenüber dem langjährigen Mittelwert. Besonders treffe es die reinen Insektenfresser wie Meisen, erklärt der Nabu-Vorsitzende. „Deren Bestand hat rapide abgenommen.“

Auch Oliver Kwetschlich, der sich „Hobby-Insektenforscher“ nennt, in der BUND-Kreisgruppe Osterholz aktiv ist und für die Biologische Station Osterholz auch Führungen anbietet, findet Brigitte Reschkes Engagement für die Insekten beispielhaft. Zu den Pflanzen, die in ihrem Garten gedeihen, fügt Oliver Kwetschlich noch Glockenblumen, Hornklee oder Korbblütler hinzu. Kräuter wie Salbei oder Thymian bieten Insekten ebenso Nahrung.

Wer ein Insektenhotel – Naturschützer nennen es lieber Insekten-Nisthilfe – bauen möchte, müsse beachten, dass sich dafür nicht jedes Holz eigne. Nadelholz zum Beispiel sei ungeeignet, weil es harzt. Und Weichhölzer würden aufquellen, sodass den Insekten in den Löchern kaum Platz bleibe. „Man sollte Hartholz nehmen“, empfiehlt Oliver Kwetschlich. „Und man sollte die Nisthilfe trocken aufstellen – am besten mit einem Dach.“ Der Handel biete zwar komplett fertige Nisthilfen an, aber von denen halten Oliver Kwetschlich und auch Peter Heyer nicht viel. „Gruselig“, fällt Oliver Kwetschlich dazu ein. Sie seien zum Teil mit Holzschutzmittel behandelt oder nur mit angedeuteten Löchern versehen. „Manche Löcher sind auch so fransig gebohrt, dass sich die Tiere die Flügel verletzen.“

Tipps für einen insektenfreundlichen Garten oder zum Bau einer Nisthilfe gibt es per Mail unter info@nabu-osterholz-scharmbeck.de oder von Peter Heyer telefonisch unter 0 47 91 / 98 16 41 sowie bei Oliver Kwetschlich unter der Telefonnummer 0 47 91 / 50 26 16.