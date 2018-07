Golf-erlebnistag beim Golfclub Verden (Björn Hake)

Angefangen hat alles 1988 mit nur sieben Personen und einem Kurzplatz mit sechs Bahnen. Fünf Jahre nach der Gründung ist er auf einen 18-Loch-Course erweitert worden. Weitere zwei Jahre später folgte ein Clubhaus und ein Restaurant. „2013 schließlich haben die Bauarbeiten für die 9-Loch-Erweiterung begonnen, im Jahr darauf konnte Eröffnung gefeiert werden.“

Ein Trainer zeigt den Greenhorns auf der Anlage in Verden-Walle den perfekten Abschlag. (Björn Hake)

Damit die etwa 1000 Clubmitglieder jederzeit ihrem Hobby nachgehen können, ist viel Arbeit „hinter den Kulissen“ notwendig: So kümmerten sich Headgreenkeeper Adam Fraser und sechs weitere Greenkeeper an sieben Tagen die Woche um die intensive Pflege des 130 Hektar großen Platzes. Das sogenannte Grün (der Bereich rund um das Loch) muss täglich, das Fairway (Areal zwischen dem Abschlag und dem Grün; größte Fläche auf der Spielbahn) zwei- bis dreimal pro Woche gemäht werden. Darüber hinaus müssen die insgesamt 61 Bunker (Sandhindernisse, meistens in einer Mulde oder Senke gelegen) geharkt und auch die insgesamt 13 Wasserhindernisse gepflegt werden. Für die Greenkeeper seien aber auch Grundkenntnisse im Maschinenbau wichtig, da der Club über einen regelrechten Fuhrpark verfüge. Kristin Oehlrich: „Es gibt verschiedene Mäher, Traktoren sowie Sand- und Düngerstreuer.“

Ebenfalls zu den Greenkeeper-Aufgaben zählt das Setzen der Löcher und Fahnen. Bei den Löchern zum Beispiel gibt es hinsichtlich der Tiefe genaue Vorgaben, es wird ein spezieller Köcher benutzt, der die exakte Tiefe vorgibt. Damit ein reibungsloser Ablauf bei der Mitglieder- und Gästeorganisation sowie im Spielbetrieb gewährleistet werden könne, stehe sie mit ihrem Team im Sekretariat ebenso sieben Tage die Woche mitten im Geschehen. Die Clubmanagerin: „Das Clubhaus ist dann immer die erste Anlaufstelle für Mitglieder und Gäste. Und dank der Koch- und Backkünste des Ehepaars Queda werden alle optimal versorgt.“

Zwei Trainer, Mike Butcher und Ralph McLean, kümmern sich bei ihnen um die Ausbildung der (angehenden) Golfer im Alter zwischen gerade einmal drei und 93 Jahren. Weniger als die Hälfte nehme auch regelmäßig an Turnieren teil. Etwa sechs Turniere würden allein bei ihnen im Club pro Woche stattfinden, Club-, Jugend- und Sponsorenturniere in aller Regel an den Wochenenden, Spielgruppen-Turniere für Damen, Herren und Senioren auch unterhalb der Woche.

„Diese Angaben gelten für die Hauptsaison, die von April bis Ende Oktober geht“, danach fänden organisierte Turniere seltener statt. Geöffnet ist der Club aber, sofern der Platz hinsichtlich der Witterung bespielbar ist, ganzjährig.

Wer noch nie mit dem Golfsport in Berührung gekommen sei und es ausprobieren wolle, der könne am besten an einem wöchentlichen Schnuppergolfen bei einem der Trainer teilnehmen, „um den Sport mit dem kleinen weißen Ball kennenzulernen“. Und dieser kleine Ball habe nicht nur im Hinblick auf das Gewicht genaue Vorgaben zu erfüllen, sondern sei auch ein kleines „Wunderwerk der Physik“: Was dem Laien wie Dellen vorkommt, wird im Fachjargon als Dimples bezeichnet. Sie sorgen dafür, dass der Ball im Flug weniger abgebremst wird. Drei- bis viermal weiter als wenn er komplett glatt wäre, fliegt er unter idealen Bedingungen.

Wem das Schnuppergolfen gefallen und wer die ersten Golfkenntnisse erworben hat, der kann darauf folgend einen Platzreifekurs belegen, bei dem der Fokus auf das praktische Golfspiel gelegt wird. Aber auch theoretische Dinge, wie die Golfregeln und die -Etikette, das Verhalten auf der Anlage, die richtige Auswahl der Schläger oder auch die Stellung zum Ball werden dort erlernt. Clubmanagerin Kristin Oehlrich: „Nach etwa zehn bis 15 Unterrichtseinheiten erhält man in der Regel die Platzreife, die einen zum Bespielen des eigentlichen Golfplatzes berechtigt.“ Wer Mitglied werden will, hat die Wahl zwischen einer 9-Loch-Einsteiger-, 9-Loch-Premium- oder einer vollen Mitgliedschaft.

Doch auch schon vorher könne jeder, egal ob Golfer oder Nichtgolfer, die Übungsanlage oder den öffentlichen Pay & Play-Course nutzen: „Einfach vorbeikommen, Schläger ausleihen und die fünf Bahnen bespielen.“ Außerdem könne jemand, der Bekannte im Club habe, im Rahmen speziell dafür ausgelegter Turniere mitspielen. Ein Mitglied spiele dann mit einem Nichtgolfer in einem Team auf der großen Golfrunde über neun Löcher. „Dieses Turnier heißt ‚Mitglieder und Greenhorn-Putter‘ und erfreut sich großer Beliebtheit.“ Wenn ein Mitglied einen Nichtgolfer privat auf eine Runde mitnehmen wolle, sei auch das möglich, der Nichtgolfer dürfe in dem Fall kostenlos eine Runde mit dem Golfer spielen. Gäste, die schon Golf spielen könnten, müssten eine Gebühr (Greenfee) entrichten. Wer sein Golferherz“entdeckt habe, der lege sich auch meistens früher oder später eine eigene Golfausrüstung zu, Gäste oder Nichtgolfer könnten bei ihnen jedoch alles Nötige ausleihen.

Um die Spielstärke der Golfer vergleichbar zu machen, gibt es das sogenannte Handicap. Golf-Neulinge starten nach bestandener Platzreife mit einer Spielvorgabe von -54, die bei bestimmten Turnieren und gesonderten Runden verbessert werden kann. Um grundsätzlich technisch besser zu werden, nutzt der Golf Club Verden, wie inzwischen allgemein üblich, Kameras und verschiedene Arten der Videoanalyse, bei der Ausführung, Schwung und Flugbahn des Balles genau analysiert werden. „Diese Geräte zeichnen alles auf, vom Anfang der Schlagausführung bis hin zur Landung des Balles.“

Ein noch individuelleres und gezielteres Training werde möglich, wenn man zuvor die PGA-Klinik konsultiere, um mithilfe von Wirbelsäulenvermessung, verschiedenen Belastungs- und Funktionsanalysen und Muskeluntersuchungen an einer gesunden Körperhaltung am idealen Schlag arbeiten zu können. „Ziel des Ganzen ist, ein golfspezifisches Trainingsprogramm erarbeiten zu können, das die persönlichen Parameter in Sachen Beweglichkeit, Schnellkraft, Stabilität und Koordination der Golfzielbewegung miteinbezieht.“

Ihr persönlich ist es darüber hinaus immer ein Anliegen, mit einem Vorurteil aufzuräumen, das sich noch immer hartnäckig hält, sagt Oehlrich: „Golf ist kein Altherren-Sport!“ Ganz im Gegenteil, wer es ernst meine mit dem Golfen, sollte über eine Grundfitness verfügen, denn bei einem durchschnittlichen 18-Loch-Spiel sei man vier bis fünf Stunden zu Fuß unterwegs und lege dabei eine Strecke zwischen sieben und neun Kilometern zurück. „Trotz der körperlichen Anstrengung muss man noch die nötige Konzentration für jeden neuen Schlag aufbringen.“ Gerade Schüler könnten also durch regelmäßiges Golfspiel profitieren, wenn es um die Konzentration im Allgemeinen gehe.

Der Golfclub ist unter Telefon 04230/1470 oder per E-Mail über golf@gc-verden.de zu erreichen. Weitere Informationen über den Club gibt es im Internet unter ddresse www.gc-verden.de.