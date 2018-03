Der elegante grüne Salon im Hôtel Beauharnais. Für insgesamt 1,5 Millionen Franc ließ Joséphine de Beauharnais die Räume dekorieren.

Zugleich atmet der Stadtpalast an der Seine Geschichte; davon zeugen die herrschaftlichen Räume im Empire-Stil, die strahlenden Lüster, jenes Schussloch in einem Spiegel aus Zeiten der Pariser Kommune. Oder auch die extravagante orientalische Badewanne, die Joséphine de Beauharnais, die erste Frau von Napoleon Bonaparte, im Obergeschoss gestalten ließ.

Seit seinem Bau 1713 hat das Palais französische Geschichte mitgelebt. Und es begleitete die Geschichte Deutschlands, seit sich König Friedrich Wilhelm III. in dieses stolze Gebäude verguckte und es mitsamt dem Mobiliar erstand: Vor genau 200 Jahren, am 21. März 1818, ging es in preußischen Besitz über, wurde zunächst Gesandtschaft, dann Botschaft des Deutschen Reiches. Nachdem Frankreich das Anwesen im Zuge des Zweiten Weltkriegs konfisziert hatte, gab es Präsident Charles de Gaulle vor dem Hintergrund des deutsch-französischen Élysée-Vertrages an die Bundesrepublik zurück. Heute fungiert es als Residenz des deutschen Botschafters in Frankreich, der dort lebt und es durch das Ausrichten von Empfängen zu einem Haus der Begegnung macht. Seit 16 Jahren wird das Haus vom Deutschen Forum für Kunstgeschichte in Paris restauriert, das seine Geschichte und die seines Inventars erforscht.

Die Fassade der Deutschen Botschaft wurde vom Architekten Jean Augustin Renard gestaltet.

Erbaut wurde es auf ehemaligem Sumpfgebiet vom Architekten Germaine Boffrand ohne bestimmten Auftraggeber. Es fand rasch einen Käufer, wurde einige Zeit später zwangsversteigert an einen aristokratischen Militärangehörigen. Bei Ausbruch der Französischen Revolution zog sich dieser in das Palais zurück – dem Schafott entkam er dennoch nicht. Das beschlagnahmte Haus verwahrloste daraufhin, Mobiliar, Fenster, Türen, Parkett und sogar die Dachziegel wurden verkauft. 1795 übernahmen es ein Gärtner und ein Makler, die es schnell und billig wiederherstellten.

Neue Glanzzeiten begannen erst nach dem Kauf durch Napoleons Stiefsohn Eugène de Beauharnais im Jahr 1803, der das Haus mit tatkräftiger Hilfe seiner Mutter herrichten ließ. Sie beauftragten bedeutende Künstler und Kunsthandwerker, um es im Empire-Stil mit Anleihen an antike Formen auszustatten. Der Garten wurde im englischen Stil angelegt, die Fassade zum Hof erhielt einen ägyptischen Portikus. Im roten Salon, der mit Purpurstoff verkleidet ist, hängen an den Wänden Porträts jener ägyptischer Scheichs, die sich mit Napoleon bei dessen Ägypten-Feldzug verbündet hatten. Der größte Raum, der „Salon der vier Jahreszeiten“, strahlt mit seinen großflächigen Bildern, den Wandverzierungen, der hellen Beleuchtung pompöse Eleganz aus.

„Alles steht in Harmonie zueinander“, sagt Farideh Afshar, die jahrelang durch das Palais de Beauharnais geführt hat. „Als Josephine dieses Haus dekorierte, gab sie 1,5 Millionen Franc aus und bat alle Künstler, zusammenzuarbeiten.“ Die Möbel, die Teppiche, die Statuen, die Farben – alles sei aufeinander abgestimmt. Joséphine de Beauharnais habe hier ihren ausgesuchten Geschmack verwirklicht, während weder sie selbst noch ihr Mann Napoleon oder Eugène de Beauharnais, ihr Sohn aus erster Ehe, hier lebten, sondern ihre Tochter Hortense. Sie suchte Zuflucht vor ihrer unglücklichen Ehe mit Napoleons jüngerem Bruder.

Eine ähnliche Funktion hatte das Gebäude 1861, als sich hier Richard Wagner vom enttäuschenden Misserfolg seiner Pariser Uraufführung der Oper „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg“ erholte. 1862 residierte Otto von Bismarck als Gesandter in dem Stadtpalast. Das Haus sei kalt und ein „Hundeloch“, schrieb er klagend an seine Frau – um zu vermeiden, dass diese nach Paris reiste, wo er doch ungestört seine Geliebte treffen wollte. Denn wenn es das Gegenteil eines Hundelochs gibt, dann das glamouröse Palais Beauharnais.