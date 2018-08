Gerhard Zieseniß hat sich viel angelesen. Er teilt seine Erfahrungen mit anderen an Prostatakrebs Erkrankten. (Björn Hake)

„Wer die Diagnose Krebs, in unserem Fall Prostata-Krebs erhält, für den wird alles andere zunächst nebensächlich“, weiß Gerhard Zieseniß aus eigener Erfahrung zu berichten. Im Jahr 2003 hat er, gemeinsam mit dem ebenfalls Betroffenen Günter Meusel, die Selbsthilfegruppe Prostatakrebs in Verden ins Leben gerufen. „Da mir selbst so gut geholfen wurde, wollte ich auch anderen helfen.“

Als er die Diagnose erhielt, sei er „in ein tiefes Loch gefallen“, berichtet der 82-Jährige, der in seiner Frau Rosemarie die Person gefunden hat, die ihm die nötige Kraft gab, weiterzumachen, denn: „Allein bleiben sollte man mit dem Wissen um die Erkrankung und den sich zwangsläufig anschließenden Sorgen nicht.“ Im Januar 2003 sei bei ihm in einer Hamburger Klinik das befallene Drüsengewebe, die Vorsteherdrüse (die sogenannte Prostata) entfernt worden (Prostatektomie). Bis heute müsse er zu regelmäßigen Kontrollen beim Arzt vorstellig werden.

Bieten anderen Hilfe an: die Mitstreiter der Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Verden. (FR)

Dass er nicht davor zurückschrecke, diese sehr persönlichen Informationen herauszugeben, sei zum einen ein Beweis dafür, „dass man bei hervorragender ärztlicher Behandlung lange ein zwar eingeschränktes, aber lebenswertes Leben führen kann“, zum anderen wolle er andere Männer dazu animieren, ab einem bestimmten Alter die Vorsorgeuntersuchung wahrzunehmen. Ab spätestens 50 Jahren, bei familiärer Vorbelastung eher, sei dies ratsam. Die Krankenkassen übernehmen diesen Test (PSA-Test; PSA = Prostataspezifisches Antigen) zwar nicht, doch seien die Kosten mit nur etwa 30 Euro überschaubar.

Die Blutuntersuchung selbst sei dann schnell gemacht, doch müsse das Ergebnis stets genauestens durch einen Mediziner beurteilt werden: „Ist der Grenzwert überschritten, muss das nicht automatisch auf einen bösartigen Tumor hinweisen, sondern kann auch andere Gründe haben.“ So könne beispielsweise „nur“ eine Entzündung, Prostatitis, vorliegen oder aber der Wert sei auf eine gutartige Prostata-Vergrößerung zurückzuführen.

„Und liegt tatsächlich eine Krebsdiagnose vor, so muss der Allgemeinzustand des Patienten betrachtet werden.“ Insbesondere bei schon sehr alten Männern mache eine Operation oftmals keinen Sinn, da es sich bei Prostatakrebs um eine nur sehr langsam wachsende Krebsart handele und die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher ist, an einer anderen Krankheit zu sterben.

Von einer Operation einmal abgesehen, gibt es zudem viele weitere Behandlungsmöglichkeiten, angefangen bei langfristigem Beobachten („Aktive Überwachung“), über Bestrahlung und Hormon-Therapie (Testosteron-Entzug) bis hin zu Kälte- oder Wärmebehandlung oder auch die Brachy-Therapie, bei der radioaktives Material zur Krebsbekämpfung eingesetzt wird. Grundsätzlich lasse sich sagen: „Je früher Prostatakrebs entdeckt wird, desto besser.“ Denn werde die Krankheit im Anfangsstadium entdeckt, seien die Therapiemöglichkeiten und die Chancen auf Heilung gut, sagt Zieseniß.

Tumore zunächst symptomlos

Nur etwa die Größe einer Kastanie habe die Drüse, die einer großen Zahl von Männern mit zunehmendem Alter Probleme bereite. Sie liegt unterhalb der Harnblase und grenzt an der Rückseite an den Mastdarm, „deshalb ist eine (Vorsorge-)Untersuchung auch so problemlos vom Enddarm aus, durch ein Abtasten mit den Fingern, möglich.“ Wenn bereits Symptome auftreten, beispielsweise Schmerzen beim Wasserlassen oder Blasenentleerungsstörungen, Knochenschmerzen oder auch, im noch späterem Stadium, Gewichtsverlust, hat sich der Krebs schon eine gewisse Zeit entwickeln können, denn im Anfangsstadium sei Prostatakrebs symptomlos.

Deutschlandweit erkranken jährlich mehr als 40 000 Männer neu an Prostatakrebs. „Mit 20 Prozent ist die Prostata das Organ, bei dem am häufigsten ein bösartiger Tumor bei Männern festgestellt wird", sagt der Betroffene. So hoch diese Zahlen auch sind, handelt es sich dennoch noch immer um eine Erkrankung, über die nicht gerne geredet wird. „Das umfasst insbesondere Bereiche wie Inkontinenz oder sexuelle Funktionsstörungen, die mit einer Prostataerkrankung einhergehen beziehungsweise daraus folgen können.“

Während der Treffen der Selbsthilfegruppe gebe es diese Tabus nicht, „darüber sprechen ist sinnvoll und wichtig.“ An jedem vierten Donnerstag im Monat, in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr kommen Zieseniß und meistens um die 40 weitere der insgesamt rund 100 Personen zählenden Gruppe im Haus der Kassenärztlichen Vereinigung Verden (Am Allerufer 7) zusammen, um zu reden, um zuzuhören, um Hilfestellungen zu geben und anzubieten. Zum Teil sind auch Angehörige dabei. „Wir sind selbst keine Ärzte, stehen aber in Kontakt zu Fachleuten verschiedenster Art und können gegebenenfalls Anfragen weiterleiten.“

Die Mitglieder der Verdener Selbsthilfegruppe sind im Alter zwischen 45 und 85 Jahre alt, Betroffene nehmen an den Treffen ebenso teil wie deren Ehefrauen sowie Töchter, Söhne und Bekannte. „Außerdem begrüßen wir auch sehr oft interessierte Gäste aus Verden und Umgebung.“ Kaffee und Kuchen, der reihum von den Betroffenen spendiert wird, dürften bei den Zusammenkünften nicht fehlen, so Zieseniß. In der Regel bildeten sich gleich zu Anfang Gruppen, bestehend aus Betroffenen, die in etwa einen vergleichbaren Krankheitsverlauf haben. „Neue Teilnehmer und Gäste können sich einfach einreihen.“ Im Anschluss werde durch den Vorstand über wichtige Dinge informiert.

Besuche am Krankenbett

Sei ein Referent eingeladen, um über krankheitsbezogene Aspekte zu sprechen, so folge das nach der Gesprächszeit. „Wie organisieren aber auch andere Referate, die nicht primär mit Prostatakrebs im Zusammenhang stehen, zum Beispiel über Hautkrebs, Magen- und Darmspiegelung oder auch krankheitsbezogene Ernährung sowie körperliche Fitness, Pflege- oder Schwerbehindertenrechte.“ Vorsorgevollmachten seien ebenso schon thematisiert worden wie Patientenverfügungen.

Zudem sind bei ihnen Informationsbroschüren der Deutschen Krebshilfe, des Bundesverbandes Prostatakrebs Selbsthilfe (BPS) und der Pharmaindustrie vorhanden, anhand derer man sich ein umfassenderes Bild von der Krankheit machen kann. Wer davor zurückschreckt, mit seiner Krankheit in die Öffentlichkeit zu gehen, der kann Zieseniß auch persönlich kontaktieren, denn Besuche von betroffenen Männern im häuslichen Umfeld sowie Besuche „ihrer“ Männer am Krankenbett zählten ebenfalls zu den Aktivitäten der Gruppe.

Wer weitere Informationen oder ein Gespräch wünscht, „der kann also entweder einfach zu unseren Treffen kommen, die auch in den Verdener Zeitungen stets bekannt gegeben werden“, oder aber telefonisch unter der Rufnummer 0 42 31 / 6 28 27 Kontakt zum Gruppenleiter aufnehmen.