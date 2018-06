"The Last O.G." findet sich in Brooklyn nicht mehr zurecht: Hauptdarsteller Tracy Morgan macht die TNT Comedy-Serie zu einem echten Brüller über Gentrifizierung und alte Zeiten. (TM &© 2018 Turner Entertainment Networks, Inc. A Time Warner)

Über die Gentrifizierung urbaner Lebensräume kann man sich entweder bei Frank Plasbergs „Hart aber fair“ eine spaßbefreite und sinnentleerte Diskussionsrunde ansehen. Oder einen Kleindealer dabei beobachten, wie er sich nach 15 Jahren Knast im neuen Brooklyn zurechtfinden muss. Das ist zwar immer noch weitgehend sinnentleert, aber alles andere als spaßbefreit. Im Gegenteil, die US-Comedyserie „The Last O.G.“ ist wunderbar alberne Unterhaltung im handlichen 20-Minuten-Format. TNT Comedy strahlt die famose Zeitreise ab 7. Juni immer donnerstags, ab 21 Uhr, in Doppelfolgen aus: insgesamt zehn Episoden - ein viel zu kurzes Vergnügen.

Wie sehr sich ein Stadtteil über die Jahre wandelt, bekommt man nicht wirklich mit, wenn man die ganze Zeit dort wohnt. Veränderungen sind ein langsamer Prozess. Wenn man aber 15 Jahre gar nicht da war, dann kann man die Nachbarschaft schon mal eine neue Welt sein. Als der Kleindealer Tray (Tracy Morgan) im Jahr 2002 verhaftet wurde, war Brooklyn noch ziemlich abgeranzt. Als er 2017 wieder entlassen wird, gibt's in den Eckläden keine fettigen Burger mehr, sondern entkoffeinierten Latte mit laktosefreier Milch. Männer verprügeln sich nicht mehr, sie küssen sich auf den Mund. Die Gangster sind weg, die Häuser durchsaniert.

"The Last O.G." hat ein Problem: Nach 15 Jahren Knast erkennt Tray (Tracy Morgan) Brooklyn nicht wieder. Es gibt einfach keine Gangster mehr, sondern nur entkoffeinierten Latte. (TM &© 2018 Turner Entertainment Networks, Inc. A Time Warner)

Aber nicht nur die Straßen Brooklyns sind für Tray vermintes Gelände. Seine Ex-Freundin Shay (Tiffany Haddish) benutzt ihren bürgerlichen Vornamen Shannon, arbeitet für eine Wohltätigkeitsorganisation und lebt mit einem weißen Hipster (Ryan Gaul) zusammen. Außerdem hat sie zwei Kinder, die offensichtlich Trays Lenden entsprungen sind.

Mit Verve und staunender Naivität muss sich der letzte Original Gangster in einer feindlichen Umgebung neu erfinden. Das ist höchst unterhaltsam anzusehen. Erstens, weil Tray von dem großartigen Tracy Morgan („30 Rock“) mit einer perfekten Mischung aus Schnoddrigkeit und Melancholie gespielt wird. Und zweitens, weil die Serienmacher ziemlich schnell erkannt haben, dass sich „Ich bin hier völlig fehl am Platz“-Witze auch mal erschöpfen. Sich nur über Hipster lustig zu machen, reicht nicht für eine ganze Staffel.

Was Tray im Knast verpasst hat? Unter anderem die Geburt seiner Zwillinge Amira (Taylor Mosby) und Shazad (Dante Hoagland). (TM &© 2018 Turner Entertainment Networks, Inc. A Time Warner)

Also nimmt Tray irgendwann das neue Brooklyn schulterzuckend hin. Er hat besseres zu tun: seine entfremdeten Kinder für sich gewinnen, ein tragfähiges Verhältnis mit Shannon aufbauen, dem Aufseher (Cedric the Entertainer) seiner Knacki-WG Paroli bieten und bei Tinder ein Match finden. Bei aller Albernheit, mit denen Tray seine Unternehmungen angeht, zeigt „The Last O.G.“ ganz viel Herz und Empathie. Diese Mischung mag in den ersten sechs Episoden, die vorab gezeigt wurden, nicht perfekt sein. Die Comedy-Serie macht trotzdem verdammt viel Spaß. Und der ist von Dauer: Eine zweite Staffel ist schon in Arbeit.