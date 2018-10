Der Aufbau eines Kopfes und dessen Ausarbeitungsmöglichkeiten mit dem Material Ton sind das Thema. An diesem Wochenende kann sich mit Ruhe und Konzentration dieser schönen Arbeit gewidmet werden, sagt die Dozentin Mary Hagen. Dieses Angebot ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet, die dieses künstlerisch-bildhauerische Thema ausprobieren möchten. Der Kurs findet in der Kunstschule, Mittelweg 19 in Achim-Baden statt: Am Freitag, 26. Oktober von 16 bis 21 Uhr und am Sonnabend, 27. Oktober von 11 bis 16 Uhr. Wer gerne mitmachen möchte kann sich bei Ina Rowohlt informieren unter Telefon 0 42 02 / 9 88 47 84, werktags ab 8 Uhr. Eine Online-Anmeldung ist jederzeit auch unter www.kunstverein-achim.de möglich.