Der 1. Vorsitzende Kurt Rieckenberg begrüßte als anwesende Majestäten den König John Shaffer aus Fischerhude, die Bezirks- und Damenkönigin Marianne Zöllner aus Huxfeld sowie den König Ulrich Hartwig, ebenfalls aus Huxfeld.

In seiner Zusammenfassung über das Jahr 2017 berichtete Kurt Rieckenberg über die Schützenfeste der einzelnen Vereine und das Wörpering-Schießen im vergangenen Jahr. Vom Wörpe-Ring geehrt wurde Helmut Ruschmeyer vom Schützenverein (SV) Fischerhude, der seit 50 Jahren im Verein ist und über viele Jahre als 3. Vorsitzender im Vorstand tätig war. Die Wahlen hatten folgende Ergebnisse: In ihren Ämtern bestätigt wurden Kurt Rieckenberg (SV Otterstedt) als Präsident, Anja Hahnenfeld (SV Quelkhorn) als Schießsportleiterin und Sonja Mattern (SV Huxfeld) als Schriftführerin. Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr mit Heinz Warnken ein Senioren-Sportleiter gewählt. Das Amt des Kassenprüfers werden im kommenden Jahr Christa Lockan und Elisabeth Hartwig (beide SV Huxfeld) übernehmen.

Bei der Siegerehrung der Senioren-Winter-Runde verteilte Kurt Rieckenberg Pokale an die Erstplatzierten Heinz Warnken (SV Huxfeld) bei den Männern und Inge Warnken (SV Huxfeld) bei den Damen sowie an Huxfeld I für die beste Mannschaft. Das Wörpe-Ring Schießen 2018 findet am 11. August in Fischerhude statt.