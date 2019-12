„Hier sitzt der Beckenboden“, zeigt Nora Degode von der Praxis Körperkompass Lorbitzki & Degode. (Christa Neckermann)

Der Beckenboden wird in der Gesellschaft schnell als „typisches Frauenproblem“ dargestellt, sagt Nora Degode, Physiotherapeutin und Heilpraktikerin in der Praxis Körperkompass, Loger Straße 22b, in Osterholz-Scharmbeck.

Das sei so nicht richtig, schließlich besitze jeder Mensch einen bindegewebig-muskulösen Boden der Beckenhöhle, erläutert die Fachfrau. Die drei wichtigsten Funktionen des Beckenbodens sind ihr zufolge das Anspannen, Entspannen und reflektorische Gegenhalten als Reaktion auf eine Druckerhöhung im Bauchraum.

Ein gezieltes Training fördert und stärkt den Beckenboden. Anleitungen für die Übungen geben die Experten von Körperkompass. (unknown und Barmer/Zentrum für Gesundheit der Deutschen Sporthochschule Köln, Barmer/Zentrum für Gesundheit der Deutschen Sporth)

Das Anspannen ist wichtig zur Sicherung der Kontinenz – bei Frauen und Männern gleichermaßen. Dabei unterstützt die Beckenbodenmuskulatur maßgeblich den unteren Teil der Harnröhre, die Schließmuskeln der Harnblase und des Anus. Der Beckenboden entspannt sich beim Wasserlassen und beim Stuhlgang. Zudem spielt der kleine Muskel eine wichtige Rolle beim Geschlechtsverkehr: Beim Orgasmus pulsiert der Beckenboden, das heißt Anspannung und Entspannung wechseln sich ab.

Beim Husten, Niesen, Lachen und Hüpfen ist der Beckenboden ebenfalls gefragt. Dann muss er reflektorisch gegenhalten. Gleiches gilt, wenn schwere Lasten getragen werden. Bei einem schwachen Beckenboden kann es in solchen Situationen zu Urinverlust kommen. Selbst Verstopfungen bringen Experten mit einem verspannten Beckenboden in Zusammenhang.

„Ein kräftiger Beckenboden stärkt die gesamte Körpermitte“, erläutert Degode. Sogar Beschwerden im unteren Rückenbereich könnten auf eine Schwächen der Beckenbodenmuskulatur zurückgeführt werden – oft liege ein zu schwacher oder gar verspannter Beckenboden vor. Außerdem führen Rückenschmerzen zu einer veränderten Haltung, die wiederum die Muskulatur schwächt.

„Ab Februar bieten wir in der Praxis Körperkompass einen Kurs nach dem BeBo®-Konzept über acht Einheiten an, die jeweils 75 Minuten dauern“, sagt die Physiotherapeutin. Dieses Training, das als Präventivkurs ausgelegt ist, findet abends statt und wendet sich zunächst speziell an Frauen nach der Menopause. „Aufgrund der biologischen Unterschiede ist der weibliche Beckenboden anders aufgebaut. Das Becken steht etwa in einem anderen Winkel und auch der Anteil an Bindegewebe ist gegenüber dem Muskelanteil erhöht. Wird nach einer Geburt keine qualifizierte Rückbildungsgymnastik betrieben oder lagen Unterleibsoperationen vor, kann es zu einer Schwächung des Beckenbodens kommen“, erläutert Degode.

Übungen für den Alltag

„Im Kurs geben wir Informationen hinsichtlich der Problematiken, die mit einem schwachen Beckenboden einhergehen können. Wir stellen dar, wie der Beckenboden aufgebaut ist, wie er funktioniert und mit welchen Übungen er gestärkt werden kann. Die Teilnehmerinnen lernen, den Beckenboden wahrzunehmen, ihn bewusst anzusteuern und zu kräftigen. Dazu erhalten die Frauen ein Handbuch mit verständlichen Übungen, die außerhalb des Kurses gut durchgeführt werden können“, erläutert die Expertin.

Die Integration von Beckenbodenkräftigungsübungen im Alltag wird auch ein Teil des neuen Kursangebots sein. Die Teilnehmerinnen bekommen Tipps und Hinweise an die Hand, die beispielsweise das Heben, Husten und Niesen ohne Kontinenzverlust ermöglichen und wie sich andere Arbeiten beschwerdefrei erledigen lassen.

Da der Kurs zunächst auf acht Personen beschränkt ist, können sich Interessierte bereits jetzt in der Praxis vormerken lassen. Das Team informiert die potentiellen Teilnehmer rechtzeitig über Daten und Uhrzeiten des Trainings.

Aber auch Männern, die beispielsweise nach einer Prostataoperation Senkungsproblematiken aufweisen, finden Hilfe in der Praxis Körperkompass. In Einzelterminen zeigen die Therapeuten ihren Patienten, wie sie den Beckenboden gezielt ansteuern und kräftigen. „Damit können Inkontinenz und Erektionsstörungen vermieden werden“, sagt Degode.

Fragen zum Thema Beckenboden und dem neuen Kurs für Frauen nach der Menopause beantwortet das Team des Körperkompass, Physiotherapie und Heilpraktik Lorbitzki & Degode, telefonisch unter 04791/ 898 04 81. Weitere Informationen zur Praxis gibt es im Internet unter www.koerperkompass- ohz.de.