Weihnachtsmarkt Osterholz-Scharmbeck 2019

Wohlig warme Winterwolle

Christa Neckermann

Wollläden sind out? Wer das behauptet, war vermutlich noch nie in der Strickeria, am Marktplatz 6. Allein die große Auswahl an Wolle für jede Strickidee weckt den Wunsch, wieder mit einem Nadelspiel oder der feinen Häkelnadel kreativ zu werden.