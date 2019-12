Schlafen unterm Dach – das muss nicht länger ein Traum bleiben. (VELUX Deutschland GmbH)

„Wenn Sie überlegen, Ihren Dachboden auszubauen, sollten Sie sich zunächst einige Fragen stellen“, empfehlen Experten und verweisen auf einige exemplarische Überlegungen:

Wie soll der zusätzliche Wohnraum genutzt werden?

Welche Dachform ist aktuell vorhanden?

Wie muss die Dämmung aussehen?

Welche erforderlichen Baugenehmigungen müssen noch eingeholt werden?

Können Fördermaßnahmen beantragt werden?

Damit beim Dachausbau nichts schiefgeht, sind Interessierte gut beraten, sich bereits vor Baubeginn an einen Profi, etwa einen Zimmermann oder Architekten vor Ort, zu wenden. Fragen zur Statik, zu Genehmigungen und Bauvorschriften sind in der Bauordnung geregelt und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In diesem Fall hilft die Bauaufsichtsbehörde weiter. Normalerweise liegt beim Dachausbau eine Nutzungsänderung vor, die genehmigungspflichtig ist. Sollte eine komplette Wohnung unter dem Dach geplant sein, ist auf jeden Fall eine Genehmigung erforderlich. Ebenfalls genehmigungspflichtig sind die Erhöhung des Kniestocks, der Umbau von Flach- zum Steildach sowie der Einbau einer Gaube. Auch die zulässige Raumhöhe oder die Geschossflächenzahl gehört zu den diversen Vorschriften, die eingehalten werden müssen.

Ganz oben wohnen

Gerade an der Giebelseite bietet sich häufig die Gelegenheit für eine Fenstergiebelfront und Platz für ein geräumiges Wohnzimmer. Aber Achtung: Wer den Fernseher gegenüber der Fensterfront aufstellt, muss mit Lichtspiegelungen im Display rechnen. „Bedenken Sie also vor der Planung, wie Sie das Wohnzimmer einrichten möchten“, raten die Experten.

Himmlische Träume

Ein Blick durch das Fenster in den Sternenhimmel hat natürlich immer etwas von einem Märchen. Allerdings bedarf es beim Ausbau des Dachbodens bereits einer guten Dämmung. So ist es im Winter wohlig warm und im Sommer bleibt es einigermaßen kühl in den Räumen. Vor allem auch am Übergang von Dachschräge zur Giebelmauer muss sorgfältig gedämmt werden, da sonst an dieser Stelle später der Wind von draußen hereinpfeift. Selbstverständlich gehört auch eine Treppe dazu, wenn es um den Ausbau des Dachbodens geht. Wie viel Platz steht zur Verfügung? Eignet sich eine Platzspartreppe? Wer allerdings eine komplette Wohnung unter das Dach bauen lässt, sollte auf jeden Fall auf einen richtigen Aufgang achten, damit Ältere und Kinder sicher und bequem nach oben und vor allem auch wieder nach unten kommen.

Natürlich lässt sich nie pauschal sagen, was der Ausbau des Dachbodens kostet. Es kommt auf die Größe, Beschaffenheit und individuellen Anspruch an.

Sind bereits Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen unter das Dach gelegt? Soll es ein Parkett-

boden sein oder reicht Laminat? Generell lässt sich sagen, dass natürlich gerade auch für Wärme- und Trittschalldämmung beim Dachausbau zusätzliche Kosten entstehen. Vor allem der Fußboden ist tatsächlich eine reifliche Überlegung wert. Denn weder möchte man im oberen Stockwerk auf Komfort verzichten, noch soll man im Untergeschoss das Gefühl haben, dass einem jemand auf dem Kopf herumtrampelt.

