Wer neben William und Kate leben will, kann sich jetzt zur Miete auf ein Cottage bewerben. (2018 WPA Pool)

Für jene, die schon immer echte Royals als Nachbarn haben wollten, könnte nun ein Traum in Erfüllung gehen: Hatten Prinz William und Herzogin Kate ihren Hauptwohnsitz drei Jahre lang in Amner Hall, dient dem royalen Paar nun ihr Cottage in Norfolk als Wochenend- und Sommerresidenz. Und genau nebenan wird ein Cottage zur Miete angeboten, wie auf der Webseite des Sandringham Estate nachzulesen ist.

„20 Cherry Tree“ lautet die Adresse, zu mieten für umgerechnet 830 Pfund im Monat. Geboten wird dafür einiges: Das Ziegelhäuschen mit zwei Schlafzimmern ist neu saniert und glänzt mit einem grossen Garten. Ein großer Nachteil könnten die steilen Treppen sein, vor denen ausdrücklich in der Anzeige gewarnt wird.

Prinz William und Herzogin Kate könnten bald neue Nachbarn haben.

Den Vorzug erhalten sollen Interessenten, die dauerhaft in Ostengland leben wollen oder einen Job in der Gegen haben. Schlecht stehen die Aussichten jedoch für Katzen-Fans: Auf dem gesamten Anwesen sind Katzen streng verboten. Hunde hingegen sollen je nach Fall erlaubt sein.