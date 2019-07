Die Experten des Familienbetriebs behalten den Überblick (v.l.): Thorsten, Günter und Andreas Külker. (FR)

Wer in Huchting und umzu eine Wohnung mieten, vermieten oder verkaufen möchte beziehungsweise eine Immobilie als Finanzanlage sucht, ist bei der Külker Immobilien & Unternehmensberatung an der richtigen Adresse. Die Gesellschaft ist im Stadtteil fest verankert – und kennt den Immobilienmarkt

genau.

Die Nachfrage ist groß, wissen die Experten. Der Grund: Die niedrigen Zinsen begünstigen Investitionen in Grundstücke und Häuser. Wer sich auf dem Markt umsieht, kann jedoch schnell die Orientierung verlieren. Die Experten von Külker behalten jedoch stets den Überblick. Geschäftsführer sind die Fachwirte der Immobilienwirtschaft Thorsten und Andreas Külker. Gegründet wurde die Gesellschaft bereits 1991 von ihrem Vater Günter Külker. Zuvor hatte dieser jahrelang Berufserfahrung in der Vermittlungs- und Verwaltungstätigkeit gesammelt.

Külker verkauft Immobilien im gesamten Bremer Raum sowie in den Umlandgemeinden. Aktuell stehen den beiden Geschäftsführern zufolge unter anderem in der Luxemburger Straße in Mittelshuchting sieben Grundstücke zum Verkauf. Die Käufer können dort auf 560 bis 737 Quadratmetern ihr Traumhaus errichten.

Auch in Sachen Vermietungen ist das Unternehmen aktiv. „Damit langfristige Mietverhältnisse ohne Konflikte bestehen, muss es zwischen den Parteien passen“, sagt Andreas Külker. Daher sei eine gründliche Bonitätsprüfung der Mieter eine wichtige Voraussetzung. Im Bereich Hausverwaltung kümmern sich Külkers unter anderem um Objekte in Huchting mit vier bis 50 Wohneinheiten.

Von der kleinen Wohnung bis zu Mehrfamilienhäusern und Gewerbeobjekten – all das vermittelt das Unternehmen und schließt die Kauf-, Verwaltungs- oder Mietverträge ab. Unterstützung bekommen die Inhaber vom Seniorchef und zwei Mitarbeitern. Dem Stadtteil fühlt sich der Familienbetrieb mit Sitz Am Kirchdeich 5 in Mittelshuchting eng verbunden.

Weitere Informationen zum Unternehmen sind unter Telefon 0421/

58 33 06 und im Internet unter www.kuelker-immobilien.de erhältlich.