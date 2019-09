Immobilen stehen am Messestand der Volksband eG im Mittelpunkt. (Volksband eG Barrien)

Dazu informiert er gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen der Volksbank eG über den Kauf und Verkauf von Immobilien sowie rund um das Thema Sanierung. „Wir präsentieren uns an diesem Wochenende als kompetenter Ansprechpartner für sämtliche Belange der Bereiche Bauen, Wohnen und Renovieren“, heißt es in der weiteren Ankündigung. Dazu

bieten die Kundenberaterinnen und

-berater aus der Filiale in Barrien ein besonderes Gewinnspiel an. Wer die Anzahl an Dübel in einem Gefäß am besten zu schätzen weiß, erhöht

seine Chancen auf einen der Hauptgewinne. Dieser beinhaltet eine

kostenfreie Marktpreiseinschätzung der eigenen Immobilie.

Auch im Zuge dessen freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Messestand auf anregende und interessante Gespräche mit den Besuchern. „Hier können wir einmal anders mit unseren Mitgliedern und Kunden in Kontakt treten. Die Atmosphäre ist sehr locker und es macht uns viel Spaß“, sagt

Michael Bär, Filialleiter in Barrien. Gleichzeitig verweist er auf einen Zauberer, der sicher für den einen oder anderen „Wow“-

Effekt am Messestand sorgen wird. Auf der Gewerbeschau darf

natürlich auch Sam nicht fehlen.

So heißt der lebensgroße Plüschhund aus dem Primax-Club. Er freut sich ganz besonders über zusätzliche Kuscheleinheiten von den jüngsten Messegästen.