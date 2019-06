Gleich neben alten Fabrikhallen in Linz gärtnern junge Leute im Projekt "Community Gardening". Dabei steht der soziale Aspekt des Gemeinschaftserlebnisses im Vordergrund, zugleich soll es ein kleiner Beitrag zur lokalen Produktion von Nahrungsmitteln sein. (Florian Voggeneder)

Kokoschka hatte sich lange zuvor ausführlich mit Linz in Oberösterreich beschäftigt. Das Ergebnis ist heute im „Lentos“ zu sehen, dem bemerkenswerten Gebäude mit der ebenso bemerkenswerten Kunstsammlung direkt an der Donau. Der Titel des Gemäldes: „Linzer Landschaft“.

Konzentriert arbeiten, aber zwischendurch auch mal entspannen und zum Beispiel schaukeln – das sollen die Lofts in den modernisierten Hallen der Tabakfabrik in Linz möglich machen.

Das Bild hatte der 1886 im österreichischen Pöchlarn geborene Kokoschka im Jahr 1955 begonnen. Und wer weiß, womöglich hatte das Resultat auch den Bremer Tabakchef Wolfgang Ritter so begeistert, dass er den Österreicher auswählte, um das Bild vom „Marktplatz zu Bremen“ zu malen.

Das fast einen Meter hohe und über 1,20 Meter breite expressionistische Gemälde Kokoschkas von der „guten Stube“ der Hansestadt, mit grün-gelb bedachtem Rathaus, Dom, dem Hanseatenkreuz und vielen Menschen, ist heute im Besitz der Bremer Kunsthalle, hängt aber im Amtszimmer des Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft. Postanschrift: Am Markt 20.

Oskar Kokoschka schuf dieses Gemälde mit einer Ansicht des Bremer Marktplatzes im Auftrag von Wolfgang Ritter, Chef der Bremer Tabakfabrik Brinkmann.

Es gibt weitere künstlerische Verbindungen zwischen Bremen und Linz – auf anderem Feld, aber ebenfalls sehr beachtet, keine Ölmalerei, sondern Cartoons. Til Mette war zunächst mehrere Jahre bei der Tageszeitung, der „taz“ in Bremen. Später, 1995, wurde er vom „Stern“ engagiert und zeichnet außerdem für den WESER-KURIER.

Til Mette traf beim „Stern“ auf Gerhard Haderer – ebenfalls Zeichner und Karikaturist, schon etwas länger bei dem Hamburger Magazin. Haderer stammt aus Leonding, was so gut wie Linz ist, und lebt heute direkt in der Landeshauptstadt. 2017 eröffnete Haderer seine „Schule des Ungehorsams“, um Raum für unkonventionelles Denken zu bieten. Der Ort: die Tabakfabrik Linz.