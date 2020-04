Nach vier Jahren Beziehung wollen sich Wolke Hegenbarth und Oliver Vaid das Ja-Wort geben. (Getty Images)

Verlobt sind Wolke Hegenbarth und ihr Partner Oliver Vaid (34), bereits. Nun werden die Hochzeitspläne konkreter. Im Interview mit der Zeitschrift „Gala“ verriet die 39-Jährige, dass die Hochzeit in Indien stattfinden werde. „Weil Oliver Halb-Inder ist - sein Vater gehört der Sikh-Religion an und hat neun Geschwister -, wollen wir groß in Indien heiraten“, so Hegenbarth. Ein Datum stehe aber noch nicht fest. „Da reden wir von mindestens 400 Gästen. Vor nächstem Jahr klappt das auf gar keinen Fall. Es soll ja auch Spaß machen. Die Hochzeit ist für uns sozusagen die Sahnehaube.“

Mit dem Marketing-Fachmann und Musiker Vaid ist Hegenbarth seit vier Jahren liiert. Die beiden haben einen sechs Monate alten Sohn namens Avi.