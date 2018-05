Der Workshop findet am Freitag, 11. Mai, von 10.30 bis etwa 14 Uhr im Familiengarten in der Jahnstraße 4 a in Oyten statt. Mitglieder des Kneipp-Vereins zahlen 43 Euro, Nichtmitglieder 49 Euro pro Person. Anmeldungen und weitere Informationen unter sebastian@physiotherapie-behrens.de per E-Mail oder unter der Telefonnummer 01 73 / 206 25 47.