Zeitarbeit hat für viele ein negatives Image. „Ohne Leiharbeit wäre die Welt besser – stimmt's?“, mutmaßt etwa das Magazin „Der Spiegel“. Aber was verbirgt sich tatsächlich hinter Zeit- oder Leiharbeit? Sind es ungenutzte Chancen, die man nicht ergreift, weil man fürchtet, schlecht bezahlt und schnell wieder gekündigt zu werden? Hat man weniger Arbeitnehmerrechte oder einen anderen Status als „normale“ Angestellte? Sven Janßen, Geschäftsführer von „Pensum Personaldienstleistungen Bremen GmbH“, bietet in einem Kurz-Workshop einen Überblick über die Möglichkeiten von Zeitarbeit für den beruflichen Wiedereinstieg, und zwar am Mittwoch, 17. Oktober, von 10 bis 12 Uhr beim Verein Frauen in Arbeit und Wirtschaft (FAW), Knochenhauer Straße 20-25 (Seminarraum). Die Teilnahme ist kostenlos. Telefonische Anmeldung unter 04 21 / 169 37 - 22 beziehungsweise - 23 oder per Mail an christiane.goertz@pwe-bremen.de oder annette.koch@pwe-bremen.de

„Wiedereinstieg am Mittwoch“ ist ein regelmäßiges Angebot von „Perspektive Wiedereinstieg – Bremen“. Frauen und Männer, die wieder in den Beruf einsteigen möchten, werden informiert und vernetzt.