Bei einer Führung durch Emden sollen Altstadt, Hafen, Denkmäler und historische Gebäude erkundet werden. Nach einem zünftigen Matjesessen – wer keinen mag, sollte dies bei der Anmeldung angeben – geht es an Bord eines Schiffes, das die Teilnehmenden durch den Ems-Jade-Kanal nach Aurich schippert. An Bord gibt es Kaffee und Kuchen. Die Abfahrt ist am 21. Juli um 8 Uhr am Niels-Stensen-Haus, Worphausen, die Rückkehr ist gegen 20 Uhr vorgesehen. Die Kosten für Fahrt, Stadtführung, Mittagessen und Kanalfahrt mit Kaffee und Kuchen belaufen sich auf 50 Euro pro Person. Die Heimotfrünn bitten um verbindliche Anmeldung bis zum 25. Mai unter Telefon 0 47 92 / 79 27 oder der E-Mail-Adresse m.noltenius@gmx.de. Die Fahrt ist nicht nur für Mitglieder. Jeder ist herzlich eingeladen, mitzufahren.