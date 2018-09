In den Konzerten werden neue Werke, deren Inspirationsquellen in Klassik und Barock liegen, in unmittelbaren Gegenüberstellungen präsentiert. Zudem gibt es ein in-

strumentales Schwerpunktthema, das in diesem Jahr die Bedeutung des Akkordeons im Kontext zeitgenössischer Kammermusik aufgreift.

Doch nicht nur das Worpswede-Jubiläum wird gefeiert: Darüber hinaus werden zwei kulturell-musikalische Gedenktage bedacht. 2018 feiert Komponist Peter Ruzicka seinen 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass wird sein jüngstes Streichquartett aufgeführt. Außerdem gibt es ein Konzert mit drei Musikern des WDR-Funkhausorchesters und dem Pianisten Marco Sanna. Diese kombinieren unter anderem Bach mit Ysaye. Auch gibt es anlässlich des 100. Geburtstages von Bernd Alois Zimmermann seine bisher nur selten gespielte Sonate für Violine und Klavier zu hören.

Alle Konzerte finden in der Bötjersche Scheune, Bauernreihe 3a, Worpswede statt. Das gesamte Programm mit allen Terminen ist unter www.podium-worpswede.de zu finden.