Günter Radloff hatte zu einem Schachturnier die vereinsabhängigen und unabhängigen Schachspieler aus der Region eingeladen. Dieses Ereignis stand unter dem Motto „70 Jahre Turnierschach Günter Radloff“.

Nach kurzer Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden der Schachfreunde Osterholz-Scharmbeck, ließ es sich Bürgermeister Torsten Rhode nicht nehmen, eine Laudatio über den Schach-Lebenslauf von Radloff den zahlreichen Gästen mitzuteilen.

Der Jubilar spielt seit nunmehr 76 Jahren Schach und davon 70 Jahre Turnierschach. Diese beeindruckende Schachlaufbahn ist kaum zu toppen. Noch heute ist er in Sachen Schach in den Osterholzer Schulen unterwegs und vermittelt Jugendlichen und Kindern sein Wissen in dieser Denksportart. Der Stellvertretende Landrat Herr Tim Jesgarzewski erwähnte in seiner Rede, dass dieses Ereignis wohl einmalig bleiben wird.

Stets fair und partnerschaftlich

Der 1. Vorsitzende vom Landes-Schach-Bund, Herr Wilfried Schmid, lobte die immer faire und partnerschaftliche Art von Radloff und wünscht sich noch viele Jahre, dass er weiter so fit bleiben möge und weiter an den Turnieren aktiv teilnimmt. Er eröffnete damit das Schachturnier und wünschte allen Spielern viel Erfolg und interessante Partien.

Radloff bedankte sich anschließend mit bewegter Stimme für die freundlichen Worte, die vielen guten Wünsche und die überwältigende Teilnahme an seinem Jubiläum. Der Spielleiter Herr Christian Maeder nannte die Spieler und eröffnete das Turnier. Es wurde nach Schweizer System gespielt. Sieben Runden à 2 x 15 Minuten. Angetreten waren 37 Turnierspieler, drei Jugendliche und 16 Kinder.

Nach der 4. Runde war 30 Minuten Pause. Auch hier ist es Radloff gelungen ein tolles Team zu organisieren die mit Geschick und Schnelligkeit den Anwesenden zur Stärkung der Spieler Erbsensuppe, Gebäck und Kaffee zu reichten. Weiter ging es mit den letzten und entscheidenden drei Runden. Um 14.30 Uhr standen dann die Sieger fest.

Den 1. und 2. Platz konnte das Ehepaar Vera und Peter Jürgens für sich verbuchen. Der dritte Platz ging an Malte Hentrop. Die Jugendlichen bekamen als Preis jeweils einen Pokal, ein Schachbrett, Figuren und eine Schachuhr. Die Kinder bekamen alle als Preis eine komplette Schachausrüstung und viele Kleinigkeiten die ein Kinderherz erfreut.

Abschließend bedankte sich Radloff bei allen Anwesenden für die rege Teilnahme an seinem Fest „70 Jahre Turnierschach Radloff“ und war hoch zufrieden, dass seiner Einladung so viele Interessierte gefolgt sind. Besonderer Dank gilt den vielen Sponsoren die dieses Fest durch Ihre Spende mitgestaltet haben und der Stadt Osterholz-Scharmbeck, die es ermöglicht hat in einem alten Rittergut Sandbeck ein Schachturnier stattfinden zu lassen.