Von Kopf bis Fuß gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Wirkung des Traumkleids zu unterstreichen oder gar zu verändern. Schleier in unterschiedlichen Formen und Längen etwa ergänzen einen romantischen Look vor allem beim Einzug in die Kirche. Diademe, Haarreife und Kämme lenken den Blick auf den Kopf und sorgen für eine verspieltere Optik. Allerdings sollte der Haarschmuck auf die Brautfrisur abgestimmt sein. Ist das Brautkleid etwas schlichter, betonen bunte Bänder und glitzernde Gürtel die Taille und sorgen zugleich für einen besonderen Look.

Ein Must-have ist die Brauttasche: nicht nur Accessoire, sondern praktischer Begleiter, in dem Unverzichtbares wie Taschentücher, Blasenpflaster, Ersatzstrumpfhose, Kosmetik und Kopfschmerztabletten verschwinden. Beim Hochzeitsessen passen zudem die Brauthandschuhe hinein. Wichtig: Verzierungen an der Tasche müssen so gestaltet sein, dass sie nicht am Kleid hängenbleiben und es beschädigen.

Ein Muss für schulterfreie Kleider: ein Schal oder Bolero-Jäckchen. Beide Varianten wärmen auf dem Weg zum Altar und in der kühleren Jahreszeit am Hochzeitsabend. Besonders schön sind Materialien und Dekore, die sich im Brautkleid wiederfinden. Vor allem bei kürzeren Kleidern ein Hingucker: die Brautschuhe. Sie sollten in erster Linie bequem und der Absatz nicht zu hoch sein. Schließlich möchte die Braut sie den gesamten Tag über tragen. Und zu späterer Stunde vielleicht noch schwungvoll darin tanzen.