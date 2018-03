Nach mehreren vergeblichen Anläufen, Verzögerungen beim 2014 begonnenen Bau und zuletzt einem kapitalen Wasserschaden, kann Kühne sein Hotel am kommenden Montag nun offiziell eröffnen. Das Prachthotel an der Hamburger Außenalster ist nicht das einzige, das dieses Jahr eröffnet wird. Der Hotelboom folgt auf den Tourismusrekord in der Stadt.

Der Tourismus boomt mit rekordträchtigen fast 14 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr. Gefragt sind Unterkünfte in Hamburg über alle Preissegmente, von Low Budget bis Premium. „Das ‚Fontenay‘ wird der Stadt guttun. Hamburg kann neue zahlungskräftige Touristen gut vertragen“, sagt Dehoga-Landeschefin Ulrike von Albedyll. Ein Deluxe-Doppelzimmer mit 43 Quadratmetern kostet im Fontenay ab 355 Euro die Nacht. Bislang lag das durchschnittliche Hamburger Preisniveau deutlich unter dem in London, Paris oder Barcelona. 2017 legte der durchschnittliche Zimmerpreis nach Angaben des Statistikamtes Nord um 6,8 Prozent auf rund 118 Euro zu.

Bei Preiserhöhungen stöhnt der Gast, den Hotelier aber freut‘s. „Jedes Hotel muss investieren, um konkurrenzfähig zu bleiben“, erläutert Albedyll. Da zählt jeder Euro, zumal mit jedem Hotel, das mit attraktiven Preisen in den Markt startet, der Preisdruck auf die anderen zunimmt.

Und die werden in diesem Jahr in der Hansestadt die Eröffnung von voraussichtlich mehr als einem Dutzend Unterkünften erleben, rund 5000 Betten kommen zu den rund 63 000 vorhandenen hinzu, wie die Dehoga-Chefin erläutert.

Neben weiteren Grandhotels und auf Familien ausgerichteten Herbergen sorgt Hamburgs kleinste Anlage mit gerade mal einem Doppelbett für Furore: Ein auf einem Schwimmponton sitzender ehemaliger Hafenkran wird auf einer Finkenwerder Werft zu einer Koje umgestylt, mit Schlafraum in der Kanzel und Salon im Ex-Motorraum. „Es ist kein Fünfsternehotel, es gibt keine Lobby und keinen Liftboy, aber es wird trotzdem an nichts mangeln“, sagte Betreiber Tim Wittenbecher dem „Hamburger Abendblatt“.

Am 15. April soll der „Greif“ am Sandtorkai in der Hafencity erstmals bezogen werden. Für dieses „Hideaway“ (Versteck) müssen 390 Euro pro Nacht in der Woche oder 450 Euro am Wochenende hingeblättert werden, dafür sind Frühstückskorb, Kaffeebar, Dusche und nicht zuletzt der Blick auf die Elbphilharmonie inklusive. „Die Buchungslage 2018 ist sehr gut“, berichtete Wittenbecher der dpa. Seine Zuversicht für den „Greif“ basiere auf mehr als zehnjähriger Erfahrung mit der Vermietung von Leuchttürmen in Dagebüll und auf Usedom, „die allesamt noch nie einen Tag leer standen“.

Apropos Ausblick: Von 2019 bis 2021 sollen in Hamburg mindestens 20 weitere Häuser hinzukommen, Ende 2017 zählte die Statistik 382 Betriebe. Luft nach oben ist in der Hotellerie durchaus vorhanden, wie der Geschäftsführer der Münchner Treugast-Hotelberatung, Moritz Dietl, sagt. „Getragen von der Elbphilharmonie wird es eine langfristig steigende Nachfrage nach Hotelzimmern geben.“ Überkapazitäten im Angebot seien vorerst nicht zu befürchten, vielmehr gebe es noch einen Aufholprozess.

Dem muss sich Dietls Ausführungen zufolge mancher Privathotelier stellen, indem er das Profil seines Angebots schärft oder es stilistisch dem Zeitgeist anpasst. Mit einem um 7,8 Prozent auf knapp 95 Euro gestiegenen Erlös pro Zimmer (RevPar) sowie einer vor München (75,6 Prozent) und Berlin (76,7 Prozent) liegenden Zimmerauslastung von 80,3 Prozent bleibt Hamburg attraktiv – für Hoteliers, Brancheninvestoren und Gäste.

„Wir verstehen Hamburg als eine moderne Stadt der Kontraste, in der die scheinbaren Widersprüche von Hafencity und Kiezgraffiti interessante Spannungsbögen für unverwechselbare Geschichten bieten“, sagte Michael Otremba, Chef der Hamburg Tourismus (HHT), vor einigen Tagen bei der ITB - Internationale Tourismusbörse Berlin.

2018 setzten die Marketing-Fachleute auf drei große Themenkampagnen, um Hamburg als Reiseziel zu vermarkten: Hamburg als Genuss- und Szenestadt, Hamburg als Musikstadt und und als Stadt am Wasser.

Guido Neumann, Leiter Media Relations bei Hamburg Tourismus GmbH (HHT): „Unsere Zielgruppe sind etwas jüngere oder junggebliebene und an außergewöhnlichen Erlebnissen interessierte, trendige Leute. Besucher, die inzwischen etwas mehr Geld haben und auch bereit sind, es für besondere Dinge wie qualitative Reisen mit Genuss auszugeben. Also moderne und urbane ,young professionals`, die durchaus gern mit dem Billigflieger anreisen, dann aber im Design-Hotel absteigt und hochwertig essen geht.“

Zum Thema Genuss führt die HHT die junge, experimentierfreudige Food- und Getränke-Szene als Beispiel an. Als „best city for a night out“ hat das Portal „hostelworld“ Hamburg ermittelt. Die Umfrage basierte auf weltweit 4100 Befragungen. „Mit Trinkgelagen hat er nichts mehr zu tun, sondern mit gepflegter Trinkkultur”, so Guido Neumann.

Was die Musikszene anbelangt, ist die Nachfrage nach Tickets für die Elbphilharmonie ungebrochen. „Daneben wollen wir auch die unzähligen anderen Musikveranstaltungen hervorheben“, so Guido Neumann. „Von den Beatles bis zu spannenden Festivals.“ Im Fokus des Themas „Stadt am Wasser“ steht alles, was entlang der Elbe passiert: Beachclubs, die junge Szene in Övelgönne, der Klassiker Hafengeburtstag und das Elbjazz-Festival. Auch hier weiß die Hansestadt starke Kontraste zu setzen.