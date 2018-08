Kulturverein Langwedel (Hans-Henning Hasselberg)

Das damalige Musikangebot bezeichnet der 53-Jährige als kontrovers, „aber die Besucher waren von Punk-Musik und Latino Funk begeistert“. Bekannt geworden ist die jährliche Veranstaltung unter dem Namen „Independant Night Festival“, ihren Höhepunkt erlebte sie im Jahr 1990, als mit ‚Fury in the Slaughterhouse‘ die wohl größte „Independant Night“ in Langwedel-Förth veranstaltet wurde.

Das Häuslingshaus steht heute im Zentrum der Aktivitäten des Langwedeler Kulturvereins. (Focke Strangmann)

Mit der Freude an Musik einher gegangen sei der Wunsch nach gesellschaftlicher Veränderung, man habe für bestimmte Wertvorstellungen geworben. „Die Festivals waren ein Szenetreffen, man rebellierte gegen das Establishment.“ Trotz des Erfolges im Hinblick auf die gut besuchten Veranstaltungen habe es auch eine Kehrseite gegeben. Sowohl die Belastung der Anwohner als auch die inzwischen veränderten Interessen der Organisatoren – aus Studenten waren Berufstätige geworden – hätten eine Weiterführung unmöglich gemacht, so der 53-Jährige. Andere, die den Verein am Leben erhielten, habe es zu der Zeit nicht gegeben, „er verfiel in eine Art Dornröschenschlaf, aus dem er erst wieder im Jahre 2007 erwachte“.

Die Ziele des Vereins seien inzwischen in viele Richtungen erweitert worden, man wolle Unterhaltung bieten, Heimatgeschichte aufarbeiten und eine Plattform zur Vernetzung regionaler Künstler schaffen. „Man kann also sagen – unsere rebellische Phase ist vorbei, heute sind wir Teil des Establishments.“ Zum Vorstand zählten außer ihm selbst noch Silke Fronzek und Wolfgang Ernst. Als Vorsitzender sei er nun primär mit verwaltungstechnischen Aufgaben beschäftigt, kümmere sich um die Einforderung der Mitgliedsbeiträge (36 Euro für Einzelpersonen, 54 Euro für Paare; Kinder, Jugendliche und Studenten sowie Leistungsempfänger auf Antrag sind befreit) der etwa 50 Mitglieder, leite Versammlungen und vertrete den Verein beim Notar und in der Öffentlichkeit.

Eine wichtige Aufgabe des Vereins ist der Denkmalschutz im Allgemeinen und die Denkmalpflege des Langwedeler Häuslingshauses im Besonderen. „Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch eine Reihe von Veranstaltungen, wie zum Beispiel Konzerte und Lesungen, Theatervorstellungen und Kunstausstellungen oder auch durch die Bewahrung des örtlichen Kulturgutes, wie es beispielsweise beim Häuslingshaus der Fall ist.“

Lange Zeit sei zunächst nicht klar gewesen, ob das Baudenkmal aus dem Jahr 1768 (1842 wurde es stark verändert) überhaupt erhalten werden könne. Als Häuslinge seien insbesondere im 16. und 17. Jahrhundert die niedrigsten Einwohner aus Dörfern bezeichnet worden, die über kein Grundstückseigentum verfügten und, sofern sie nicht bei Verwandten unterkamen, in von Gutsherrn oder Vollbauern gegen Miete gepachteten Häusern wohnten.

Über Generationen hinweg

Seit Ende 2008 habe man über ein Nutzungskonzept nachgedacht, wobei immer wieder die Langwedeler Öffentlichkeit miteinbezogen worden sei. „Ziel war und ist, im Rahmen der Aktivitäten des Langwedeler Kulturvereins generationsübergreifende Veranstaltungen anzubieten“, wie zum Beispiel Figurentheater und Ferienspaßaktionen für Kinder, ein sogenanntes Erzähl-Café für Senioren sowie Ausstellungen mit lokalem Bezug. Sämtliche Ideen seien fortlaufend in einem Nutzungs- und Finanzierungskonzept dokumentiert und als Grundlage für die Einwerbung von Finanzmitteln verwendet worden.

Der Erwerb des Grundstücks sei zum größten Teil von der Gemeinde Langwedel finanziert worden, für die Restaurierung habe man verschiedene Stiftungsgelder (unter anderem 9000 Euro von der Sparkassen-Stiftung) sowie Gelder des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege und des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen verwenden können.

Viele ehrenamtlich tätige Langwedeler sowie eine Spezialfirma für Sanierungen alter Fachwerkgebäude habe das Häuslingshaus ab 2012 saniert. „Und nach eineinhalb Jahren und 6000 Stunden ehrenamtlicher Arbeiten am Haus sowohl von Vereinsmitgliedern als auch von Nicht-Vereinsmitgliedern und Spendern konnte das Häuslingshaus schließlich eingeweiht und seiner kulturellen Bestimmung übergeben werden, so Göbbert.

An diesem Wochenende nun feiere man ein besonderes Jubiläum – 250 Jahre Häuslingshaus und fünf Jahre Kleinkunstdiele. „In seiner Ursprungsform ist das Haus vor zweieinhalb Jahrhunderten erbaut worden und jetzt findet die Feier zu diesem doppelten Jubiläum statt.“ Am Sonnabend ist bereits die Ausstellung ‚Wanderarbeiter‘ in der Kleinkunstdiele des Häuslingshauses eröffnet worden, zu sehen sein wird sie noch bis zum 9. September (geöffnet am Wochenende von 15 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei). „Am heutigen Sonntag geht es dann mit den Feierlichkeiten im Garten des Häuslingshauses weiter.“ Neben dem Schäfer Jörk Hehmsoth, der mit einigen seiner Tiere anwesend sein werde, sei auch der Imker Heinrich Kersten aus Eißel mit einem Bienenvolk zu Gast. Zudem würden einige traditionelle Handwerkskünste vorgeführt.

Vom Häuslingshaus einmal abgesehen gebe es viele weitere Projekte und Projektbeteiligungen. Zum Beispiel habe man, um benötigte Materialien und Mobiliar für Veranstaltungen im und rund um das Häuslingshaus lagern zu können, einen Schuppen gebaut, auch sei man aktiv an der Konzeption und Realisierung der Ausstellung zur ‚Geschichte der Burg und des Amtes Langwedel‘ beteiligt gewesen. In dieser Ausstellung zu sehen ist neben diverser schriftlicher Beiträge auch ein Burgmodell, das der Langwedeler Burg in der Zeit in den 1740er-Jahren nachempfunden sei. „Seit Mai 2008 ist die Dauerausstellung in der oberen Rathaushalle zu sehen.“

Ein in der gesamten Region wohl vielen bekanntes Projekt, das ebenfalls auf den Langwedeler Kulturverein zurückgeht, ist der zweimal jährlich stattfindende Kunsthandwerkermarkt unter der Leitung von Elke Raddatz. Jeweils am letzten Februarwochenende sowie am ersten Wochenende im November werden im Langwedeler Rathaus um die vierzig Aussteller ihre Arbeiten präsentieren, je nach Jahreszeit entweder auf Ostern oder auf Weihnachten ausgerichtet.

Sehr interessiert sei man an neuen Mitgliedern, die neue Ideen mitbringen. Rolf Göbbert: „Davon lebt ein Verein und erhöht damit die Attraktivität. Stillstand ist der Tod eines jeden Vereins.“

In welche Richtung neue Impulse gehen würden, spiele dabei keine Rolle. Wer etwas einbringen wolle, der könne das tun und werde seitens des Vereins so gut wie möglich unterstützt.

Weitere Informationen zum Verein gibt es auf der Homepage unter www.langwedelerkulturverein.de, per E-Mail über janpeterraddatz@gmail.com oder telefonisch unter 04232-933720.