19.05.2020, Niedersachsen, Schöningen: Nicholas Conard (l), Professor an der Universität Tübingen, und Ivo Verheijen, Doktorand an der Universität Tübingen, zeigen im Forschungsmuseum Schöningen (Paläon) Teile eines Skeletts eines eurasischen Waldelefanten. An der Freilegung waren neben Experten des Landesamts für Denkmalpflege auch Archäologen vom Senckenberg-Zentrum für menschliche Evolution und Paläoumwelt der Universität Tübingen beteiligt. Die riesigen Tiere lebten laut Wissenschaftsministerium vor rund 300 000 Jahren in der Region im Landkreis Helmstedt.· Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Julian Stratenschulte)