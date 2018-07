August, um 19 und 20 Uhr in der Gymnastikhalle beim Gut Varrel. Sie umfassen 15 Übungseinheiten und kosten für Mitglieder 30 Euro, für Gäste 60 Euro.

Aufgrund der großen Nachfrage richtet der Tus Varrel zudem ab Dienstag, 14. August, einen weiteren Hatha-Yoga-Kurs ein. Dieser Kurs wird für jüngere und ältere Menschen, Anfänger oder Mittelstufe gestaltet. In den Stunden werden Übungen gezeigt, die den Organismus ins Gleichgewicht bringen, die Durchblutung fördern, Körper und Geist entspannen und von Stress befreien. Die Teilnahme kostet für Vereinsmitglieder 35 Euro und für Gäste 70 Euro. Es gibt 14 Übungseinheiten zu je 90 Minuten. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es bei Sabine Rüger unter der Telefonnummer 0 42 21 / 393 82.

Freitagvormittags von 9.30 bis 10.30 Uhr bietet der Tus Varrel Step-Aerobic an. Geeignet ist das Programm für Anfänger und Wiedereinsteiger jeden Alters. Das Angebot startet am 10. August in der Gymnastikhalle beim Gut Varrel, Interessierte sind herzlich zu einer Schnupperstunde eingeladen. Weitere Informationen gibt es bei bei Claudia Thiemann unter der Telefonnummer 04 21 / 23 44 40.

Im Entspannungskurs „Zeit für mich“ werden in angenehmer Atmosphäre die Grundstufen der Progressiven Muskelrelaxation erlernt und Kurzentspannungstechniken, die leicht in den Alltag integriert werden können, geübt. Die Hintergründe über Entstehung und Auswirkung von Stress werden verständlich gemacht. Andere Entspannungsmethoden wie Autogenes Training, Atementspannung sowie Übungen aus dem Qi Gong runden den Kurs ab. Auftanken durch Entspannung ist angesagt. Der Kurs beinhaltet acht Treffen und startet am Donnerstag, 9. August, um 18.30 Uhr im Gutshaus am Gut Varrel. Die Kosten betragen für Vereinsmitglieder 16 Euro, für Gäste 32 Euro. Anmeldungen nimmt die Kursleiterin Birgit Wrede unter der E-Mail-Adresse bwrede@gmx.de entgegen.