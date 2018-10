Rockstar Ozzy Osbourne gibt sich gerne provokant. Die dritte Staffel der TV-Doku "Ozzy & Jack's World Detour" (HISTORY, ab Montag, 3. Dezember, 20.15 Uhr) begleitet ihn auf einem Roadtrip durch die USA. (Getty Images / Anthony Harvey)

Wenn am 3. Dezember Musikstar Ozzy Osbourne seinen 70. Geburtstag feiert, erhalten auch seine deutschen Fans Einblicke in das Leben des Rockers. Denn just zu Ozzys Ehrentag startet auf HISTORY die dritte Staffel des Doku-Formats „Ozzy & Jack's World Detour“ (immer montags, ab 20.15 Uhr). Nachdem diese bereits im Juni in den USA lief, bekommen nun auch Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz Gelegenheit, sich an die Fersen von Osbourne zu heften.

In den acht einstündigen Folgen der aktuellen Staffel tankt der Black Sabbath-Star Kraft für seine Welttour. Begleitet wird er dabei erstmals von seiner Tochter Kelly. Deren Bruder Jack komplettiert nach der Geburt seines Kindes das Familientrio. Auf dem Roadtrip durch ganz Amerika besuchen die Osbournes geschichtsträchtige Orte und machen verrückte Erfahrungen. So probiert das Familiengespann auf einer Farm in Arizona Yoga mit Ziegen aus oder besucht eine Wild-West-Modenschau in der Country-Hochburg Nashville.

In der dritten Staffel des Doku-Formats sind auch die Kinder des Musikstars, Jack (links) und Kelly (rechts), dabei. Im Laufe des Roadtrips macht das Familiengespann unter anderem Halt in der Country-Hochburg Nashville, wo sie einer Wild-West-Modenschau beiwohnen. (A+E Networks)

Seine laufende Welttournee musste Osbourne indes unterbrechen. Wegen einer Infektion an der rechten Hand musste sich der 69-Jährige einer Operation unterziehen und diverse Konzerte in Nordamerika absagen. Via Instagram teilte der enttäuschte Osbourne mit: „Ich bin so verdammt deprimiert, dass ich diese Shows absagen muss“. In diesem Jahr wird der Rocker nicht mehr auf der Bühne stehen. Seine Welttour, während der er auch in Deutschland mit seiner Bühnenshow gastieren wird, setzt er Anfang 2019 fort. Für die ausgefallenen Konzerte wurden Ersatztermine festgelegt.

Ozzy Osbourne - „No More Tours 2“

Mit dem Roadtrip will Osbourne Kraft für seine Welttournee tanken, die ihn Anfang 2019 auch nach Deutschland führt. (Getty Images / Sergio Dionisio)

München, Olympiahalle, 13. Februar 2019

Frankfurt am Main, Festhalle, 15. Februar 2019

Nicht nur Ozzy Osbourne selbst hat Grund zur Freude, sondern auch die deutschen Fans des bald 70-Jährigen. Schließlich gastiert er für seine Konzerte in München, Frankfurt am Main, Hamburg und Berlin. (Getty Images / MJ Kim)

Hamburg, Barclay-Card-Arena, 17. Februar 2019

Berlin, Mercedes-Benz-Arena, 19. Februar 2019