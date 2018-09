Eine Sprache zu lernen bedeutet nicht nur, englische Vokabeln und Grammatik zu pauken, sondern auch die englische Kultur und das englische Lebensgefühl zu erleben. So ist das Erleben der englischen Sprache vielseitig, abwechslungsreich und nie langweilig. Die Kursleiterin holt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit deren vorhandenen Kenntnissen ab und fördert sie individuell. Anmeldungen können wochentags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr bei Hilde Hütten unter der Telefonnummer 0 42 09 / 14 89 erfolgen.

Ab Mittwoch, 19., und Donnerstag, 20. September, finden in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr wieder zwei fortlaufende Yoga-Kurse der Abendhochschule Schwanewede statt. Beide Kurse sind auch für Einsteigerinnen gut geeignet. Veranstaltungsort ist am Mittwoch die Heideschule in der Ostlandstraße und am Donnerstag der Gymnastikraum der Waldschule in Schwanewede. Angeboten werden traditionelle Yogastellungen, Übungsreihen mit Musik sowie das Spüren des Zusammenspiels von Bewegung, Atmung und Energie, ergänzt durch entspannende und stille Übungen, die den Geist und das Nervensystem beruhigen. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Yogalehrerin Andrea Thölen unter der Telefonnummer 04 21 / 958 03 19.