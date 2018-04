Dieser Kurs ist ein Schnupperkurs und findet an fünf Terminen ab Sonnabend, 19. Mai, jeweils von 11 bis 12 Uhr in der Mondschaukel in der Goebelstraße 46 in Lilienthal statt. Bei guter Resonanz wird es weitere Termine geben. Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene jeder Altersstufe geeignet. Die Kosten für fünf Termine à 90 Minuten betragen 56 Euro. Informationen und Anmeldungen telefonisch bei Jessica Röbe-Oltmanns unter Telefon 04 21 / 330 88 11 oder unter der Adresse www.yogapunkt-bremen.de im Internet.